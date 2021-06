Lo ha detto il leader della Lega a margine dell'iniziativa delle Camere penali sulla legge di iniziativa popolare per la separazione delle carriere

(LaPresse) “Non è una intromissione o ingerenza, il Papa può dire quello che pensa liberamente, che coincide perfettamete con il mio. Ora la palla è in mano al Pd: la disponibilità della Lega e del centrodestra per modificare il ddl e approvarlo all’unanimità c’è, se qualcuno non vuole il confronto e ritiene che il Papa debba star zitto non farà l’interesse delle persone che vuole difendere, perchè il documento non passa“. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine dell’ iniziativa delle Camere penali sulla legge di iniziativa popolare per la separazione delle carriere.

