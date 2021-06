Il leader Fi: "Torino dopo 28 anni città merita un sindaco di centrodestra"

Silvio Berlusconi a tutto campo sul centrodestra. “Ieri ho avuto un lungo incontro con Salvini e posso dirvi che siamo d’accordo su tutto. Avanti insieme, ci siamo detti, per arrivare con un centrodestra unito alle prossime elezioni nazionali del 2023. Va tutto bene e si va avanti con i piani prestabiliti”, ha detto il presidente di Forza Italia, in collegamento telefonico con la presentazione del nuovo logo di Forza Italia insieme alla Casa dei Moderati per le prossime elezioni Comunali di Torino.

“Credo che Torino dopo 28 anni di sindaci della sinistra, anche l’ultimo Appendino era della sinistra dei 5 stelle, abbia il diritto di cambiare ed essere finalmente governata da un sindaco di centrodestra”, ha sottolineato il Cavaliere, alla presenza del candidato appoggiato dal centrodestra Paolo Damilano.

Berlusconi ha anche scherzato sulla situazione di Milano: “Ancora non abbiamo un candidato perchè dopo Damilano a Torino, stiamo cercando a Milano uno che si chiami Datorino ma ancora non l’abbiamo trovato. Continuiamo a cercare”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata