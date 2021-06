La leader di FdI arrivando alla conferenza stampa di presentazione della candidatura Categoria:

“E’ una giornata nella quale possiamo raccontare ai romani l’inizio di una nuova avventura, sono molto contenta del lavoro del centrodestra, della compatezza, della proposta seria ai romani”. Così la leader di FdI Giorgia Meloni arrivando alla conferenza stampa sulla candidatura a sindaco di Roma per il centrodestra di Enrico Michetti. “La nostra scelta è stata non mettere in campo un candidato ma un sindaco: una persona che se dovesse arrivare in Campidoglio saprebbe esattamente dove mettere le mani. Non basta vincere una campagna elettorale se poi come Virginia Raggi si fa il tirocinio da sindaco” ha aggiunto Meloni.

