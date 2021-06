La ministra all'incontro della lista liberale a sostegno di Sala a Milano

(LaPresse) – Al Teatro Parenti di Milano si è tenuto un incontro tra gli esponenti di Azione, Italia Viva, Più Europa e Base per una lista riformista per Sala, alla presenza del sindaco del capoluogo lombardo. Sul palco anche la ministra per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti, insieme all’ex leader Uilm Marco Bentivogli. “Il governo Draghi rappresenta una scelta di maturità politica e una vocazione che si è dispersa in una dimensione divisiva”, ha detto l’esponente di Italia Viva. All’iniziativa ha preso parte anche il senatore di Azione Matteo Richetti.

