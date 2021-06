Le parole del presidente di "Noi con l'Italia" al termine del vertice di centrodestra

(LaPresse) “La prossima settimana arriveremo a una decisione che non è l’estrazione della lotteria né ‘la busta uno, la busta due o la busta tre’ ma sarà una decisione politica come è giusta politica anche per i candidati civici”. Così il presidente di “Noi con l’Italia” Maurizio Lupi al termine del vertice di centrodestra sulle amministrative. “Non bisogna guardare solo alla notorietà perché è evidente che se un candidato è civico è meno conosciuto di altri. Dobbiamo capire se un candidato è in grado di esprimere i valori del centrodestra e se è in grado di governare bene Milano, Roma, Torino e Napoli”, ha concluso Lupi.

