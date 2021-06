Il governatore del Lazio all'Hub vaccinale della Nuvola a Roma

“Come non mai dal dopoguerra questo e’ un 2 giugno di rinascita. Non a caso abbiamo consegnato ai maturandi la Costituzione come segnale di speranza e monito a tutti noi, classe politica e classe dirigente del paese, perché l’articolo 1 della Costituzione dice che l’Italia una Repubblica fondata sul lavoro e quindi ora la missione e’ garantire all’Italia e a questi ragazzi lavoro, lavoro, lavoro”. Lo ha detto il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti dall’hub vaccinale della Nuvola di Roma dove ha consegnato ai maturandi una copia della Costituzione. “Questo è il modo di passare il testimone all’Italia del futuro e dovremmo fare di tutto per raggiungere questo obiettivo sconfitta la pandemia. Ora la priorità sviluppo sostenibile e lavoro” ha concluso Zingaretti.

