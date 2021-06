Il sindaco di Napoli: "Speriamo che sia una ripartenza più durevole rispetto all'anno scorso"

(LaPresse) – “I valori fondanti di una Repubblica sono la solidarietà, l’uguaglianza, la giustizia sociale, la libertà e i diritti”. Così il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, durante la cerimonia per il 75° anniversario della Repubblica Italiana, in piazza Plebiscito, dell’alzabandiera, alla quale hanno preso parte le istituzioni e le forze dell’ordine. “In questa pandemia – ha aggiunto il primo cittadino – abbiamo visto cosa significa non avere dei diritti fondamentali, non tutti si sono potuti curare, il lavoro ancora più piegato, persone che lo hanno perso quindi dobbiamo ripartire dalla Costituzione in modo serio e partire tutti dalla Costituzione repubblicana, non solo ricopre incarichi istituzionali, ma il popolo intero il popolo è sovrano come dice l’articolo uno della Costituzione”. “Speriamo che sia una ripartenza più durevole rispetto a quella dell’anno scorso, sono fiducioso perché il piano vaccinale mondiale comincia a produrre effetti, si vede sui contagi ma soprattutto sulla pressione degli ospedali, dei reparti e terapie intensive” ha aggiunto il sindaco di Napoli

