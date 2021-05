La senatrice dem a proposito delle possibili alleanze con i 5 Stelle

(LaPresse) “Abbiamo sempre detto che nei territori ovviamente questa alleanza sarebbe stata declinata nei modi più adatti”. Così Anna Rossomando, deputata del Pd, a proposito delle possibili alleanze con il M5S per le amministrative. “Non è un mistero che a Roma e a Torino c’è stata critica su come sono state amministrate le città, ora siamo in un’altra fase politica, si tratta di dare il migliore governo alle città che vanno al voto. Cercherei di parlare ai problemi delle città – ha detto Rossomando – Il nostro avversario politico è il centrodestra, mi concentrerei su quello”.

