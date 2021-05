Il dem a proposito del caos sul ddl contro l'omotransfobia

“È stato proposto dai quattro firmatari di disgiungere e di non discuterlo insieme al ddl Zan. Su questo si è innescata una incomprensibile discussione, siamo arrivati al voto, in un clima che non abbiamo voluto noi. In questo momento c’è solo lo Zan in campo. Se arriveranno altri disegni di legge li valuteremo e faremo percorsi normali.” Così il senatore Pd Franco Mirabelli sulla polemica che si è innescata all’interno della Commissione Giustizia sul ddl Zan.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata