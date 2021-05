Il leader della Lega sul ddl Zan: "Propone galera per chi pensa che adozioni gay e lezioni gender non siano il futuro"

(LaPresse) Il leader della Lega Matteo Salvini su Twitter: “Chiariamo alcune cose: innanzitutto la censura, sono sempre contro ogni tipo di censura. La polemica tra Fedez e la Rai è una polemica tutta a sinistra, avveniva su Rai 3, controllata dalla sinistra, a opera di un dirigente che fu addirittura portavoce di Veltroni, se la risolvessero al telefono”. Così il segretario leghista a proposito della polemica Fedez-Rai. “Se libertà dev’essere, come è giusto che sia, libertà sia sempre: chi invoca la libertà per Fedez perché invoca il bavaglio per Pio e Amedeo” aggiunge Salvini. Sul ddl Zan aggiunge: “A proposito di censura sono contro una legge come la legge Zan che impone addirittura la galera per chi pensa che le adozioni gay, l’utero in affitto e le lezioni gender a bambini di 5 o 6 anni non siano il futuro del nostro Paese”. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

