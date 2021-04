Lo ha dichiarato il leader della Lega, Matteo Salvini, dopo l’incontro col segretario del Pd Enrico Letta

(LaPresse) “Abbiamo fatto tutti una scelta d’amore per l’Italia, quindi la politica e i partiti vengono dopo. Prima vengono gli interessi del Paese. Nonostante ovviamente Lega e Pd abbiano storie e idee differenti su tanti fronti, però su alcuni punti la battaglia è comune. Quindi decreto imprese, salute e riaperture”. Lo ha dichiarato il leader della Lega, Matteo Salvini, dopo l’incontro col segretario del Pd Enrico Letta. “I temi di confronto sono stati quelli su cui siamo d’accordo: salute e lavoro. Non abbiamo parlato di altro. Una tregua sui temi divisivi? È quello che ho chiesto. Lavoriamo su quello che unisce e serve al Paese. Dividersi adesso su temi che non sono prioritari e fanno litigare il Parlamento non serve a nessuno”, ha aggiunto Salvini.

