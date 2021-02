Roma, 14 nov. (LaPresse) – "Non è un dibattito sulle posizioni, altrimenti non ne usciremmo più: sarebbero una contro l'altra. Invece, bisogna trovare una sintesi". Lo dice in una diretta Facebook il capo politico del M5S, Vito Crimi. "Lo scopo degli stati generali no è dividere e capire chi sta con chi. Ma fare percorso più psosibile unitario, in cui tutti ci possiamo ritrovare. È una sfida difficile, ma è quello che stiamo provando di fare

