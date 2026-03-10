Home > Podcast > 10/03 – Intercettato dalla difesa Nato un missile sulla Turchia – L’AI e le tecnologie di guerra – Pralimpiadi, arriva un oro russo

Intercettato dalla difesa Nato un missile sulla Turchia. Macron da Cipro annuncia una missione difensiva per Hormuz e assicura: “Attacco a isola è attacco all’Europa”. I vertici dell’Ue ai leader mediorientali: “Pronti a facilitare il ritorno ai negoziati”.

Dalla salute alla difesa: l’AI e le tecnologie di guerra. La scelta di OpenAI e Anthropic e la proprierà dei nostri dati, analizzata dallo scienziato.

Milano Cortina: primo oro russo con la sciatrice Voronchikhina, risuona l’inno alle Paralimpiadi dopo 12 anni. L’atleta canta in lacrime: “Mi chiedono di politica ma qui siamo tutti uguali”.