Ep.654 – Alessia Pifferi capace di intendere e volere quando uccise Diana – Crescono le frodi sui bonifici in Italia

Alessia Pifferi, la nuova perizia psichiatrica: era capace di intendere e di volere quando uccise la piccola Diana. La consulenza depositata nel processo di secondo grado conferma le conclusioni della sentenza che aveva condannato la donna all’ergastolo.

Crescono le frodi sui bonifici in Italia: 25mila nel secondo semestre 2024, per 65 milioni di euro. I dati di Bankitalia. Diminuiscono invece le operazioni fraudolente con carte di pagamento e con moneta elettronica.

Su il sipario dell’82esima mostra del Cinema di Venezia. Parata di star al Lido con Sorrentino che apre kermesse con il film “La Grazia”.