Le previsioni del consulente astrologico

L’orosocopo da lunedì 25 aprile a domenica 1° maggio. Le previsioni del consulente astrologico Mauro Perfetti.

ARIETE

La settimana non presenta nessuna Stella storta .. è già questa è una super notizia ! Ma sarà grazie alla Luna nel vostro segno (giovedì e venerdì), che l’entusiasmo, l’ottimismo e l’energia con cui affrontate la vita di tutti i giorni si potenzieranno .. a tal punto che vi sarà più facile “rinfrescare” la complicità con gli affetti di una vita, amici compresi. L’affiatamento nella coppia, si rinforzerà nelle certezze ! Cogliete l’attimo per dichiarare il vostro amore al partner .. e ritrovare “insieme” quella rispettiva fiducia che magari, negli ultimi tempi, è venuta a mancare. Questa promettente Luna, può essere decisiva, per recuperare una relazione che ha vissuto momenti di crisi : avrete modo di ristabilire il giusto ordine nella confusione che si è venuta a creare. Le Stelle vi daranno tutto il loro appoggio .. tirandovi fuori dai guai .. fino a rendere la vita meno complicata ! Per chi è solo (o si è ritrovato solo), ci sono delle promettenti premesse, che lasciano ben sperare in un buon incontro. Idem nel lavoro ! Si apre un congeniale momento per “ottimizzare” la gestione degli impegni. Cogliete l’attimo, per inaugurare una vera e propria rinascita professionale. I progetti si faranno ambiziosi .. e si manifesteranno le azzeccate opportunità per lavorarci. Ora siete (o dovreste essere) più consapevoli che dalle vostre decisioni dipendono delle realtà ben precise. Avete scoperto che l’ingenuità, lo stress e l’impazienza .. vi hanno indotto a fare scelte avventate e sbagliate.

TORO

Che dire !? Adesso SI .. che si fa sul serio ! Questa settimana, c’è una meravigliosa Luna, dapprima dai Pesci (lunedì, martedì e mercoledì), dopodiché quando si fa Nuova nel vostro segno (sabato e domenica) .. che farà di tutto per regalarvi una splendida settimana. Come prima cosa – da “ostinati” Torelli, quale siete – cercate di “abbandonare” i pensieri neri .. che ancora vi legano alle recenti delusioni. Adesso, vi sarà più facile trovare la soluzione più azzeccata, che può mettere la parola fine al malcontento e alla sensazione di solitudine. Il Sole nel segno, vi ricarica di tanta buona energia .. che sarebbe un vero peccato sciuparla .. rimuginando su cose ormai passate. Cogliete l’attimo, per prendere in mano le redini della vostra vita .. e darle quel rigenerante scossone che si merita ! La complicità nella coppia, si potenzierà nelle certezze .. senza più disperdersi nei ma, nei se e nei forse. Vi ritornerà la voglia di favorire l’armonia in casa .. e ricostruire il feeling negli affetti. Per chi è solo, ci sono delle buone nuove che lasciano ben sperare .. magari può esserci una bella storia d’amore proprio con chi vi ha assistito nei momenti bui. Nel lavoro, è arrivato il momento, per dare vita a quei miglioramenti desiderati o cambiamenti ricercati. L’Eclissi parziale del Sole nel segno, vi darà la spinta per ripartire .. più forti di prima !

GEMELLI

La settimana magari si apre con un po’ di turbolenze .. ma però si concluderà sotto il segno dell’armonia conquistata ! Complice una battagliera Luna dai Pesci (lunedì, martedì e mercoledì), che oltre a mettere in evidenza cosa non funziona come dovrebbe .. potrebbe spingervi a “volere sempre di più”, magari nel tentativo di colmare qualche vuoto emozionale. Non datele retta ! Sfruttatela, per revisionare le vostre relazioni, nessuna esclusa. La sincerità, si rivelerà uno degli ingredienti principali, per aprire le porte al chiarimento. Se tutto fila liscio, non dovrete temere nessuna crisi. Ma se le cose non dovessero essere come previsto, allora si prospettano due soluzioni : portare alla luce il malcontento, per scioglierlo definitivamente .. e sforzarvi di vedere la realtà con occhi obiettivi, per poter meglio giudicare chi ha ragione e chi ha torto. In entrambi i casi, vi sarà data la possibilità di conoscervi a fondo .. nel tentativo di trasformare i difetti in pregi. Scegliere di isolarsi, significherà sprecare l’opportunità di fare chiarezza nel vostro cuore .. e sciupare l’occasione di tirare fuori tutto quello che non siete stati capaci di dire prima. Dopo gli esami, c’è una super Luna dall’Ariete (giovedì e venerdì), che vuole premiarvi .. per tutte le prove che avete dovuto sostenere ! Grazie a lei, vi sarà più facile ritrovare il sorriso .. e recuperare l’affiatamento. Idem nel lavoro ! L’affidabilità, farà la differenza ! E già che ci siete, prendete in considerazione anche le idee e le opinioni di chi collabora con voi .. se non volete scatenare inutili dispute e imbarazzanti controversie.

CANCRO

La settimana si preannuncia a dir poco incantata ! Complice la vostra Stella preferita, la Luna.. dapprima dai Pesci (lunedì, martedì e mercoledì), dopodiché dal Toro (sabato e domenica) .. che vi metterà nella condizione di amare .. e lasciarvi amare ! La super carica energetica che Marte offre, vi faciliterà nel tentativo di prendere in mano la vita affettiva .. per condurla verso la felicità che si merita. Venere, vi spingerà a cercare gli altri, per dimostrargli tutto l’amore e la dedizione che siete capaci di offrire. Vi donerete senza riserve .. di alcun genere ! Da ansiosi Cancerini quale siete, cercate di prestare la dovuta attenzione alla dispettosa Luna dall’Ariete (giovedì e venerdì), che può avere un effetto non esattamente costruttivo. Con lei in mezzo ai piedi, è facile diventare capricciosi, mal mostosi e possessivi. Fate i bravi .. e non cadete in questo suo imbarazzante trabocchetto ! L’Eclissi parziale del Sole che si verifica nel Toro, è pronta a regalarvi un weekend più tranquillo .. ricco di complicità e generoso di spensieratezza. Approfittatene per fare il pieno di rassicuranti conferme .. e rimediare a qualche vostra indelicatezza di troppo. Nel lavoro, le idee si rinnovano e le iniziative riacquistano vigore. Sfruttate le molteplici giornate favorevoli che la settimana vi promette, se volete andare spediti al nocciolo della questione, centrare l’obiettivo prescelto .. e progettare una rigenerante rivincita.

LEONE

Le Stelle, possono essere strategiche per ristabilire il giusto ordine, laddove regna ancora insoddisfazione, confusione .. e strane sensazioni di solitudine. Questa settimana, ritorna il tanto temuto, ma saggio, Saturno contro a farsi sentire .. che non vuole penalizzarvi, tutt’altro .. Vuole solamente aiutarvi a premiare chi vi merita .. nonché allontanare chi rappresenta l’infelicità. Idem per le collaborazioni di lavoro ! Cercate di NON “gettare la spugna” .. solo perché siete stanchi di combattere. Se, invece, vi sforzate a controbattere le tensioni, gestire l’aggressività e sciogliere la conflittualità .. potrete contare su un “sincero amico” .. che può davvero aiutarvi a prendere in mano la vostra vita (sentimentale e professionale), per accompagnarla verso la felicità che si merita. Puntate tutto sulla super Luna dall’Ariete (giovedì e venerdì), che farà di tutto per difendervi dalle provocazioni .. suggerendovi cosa è meglio fare, per favorire una vera e propria rinascita. Fate i bravi, quando ci sarà l’Eclissi del Sole in Toro (sabato e domenica), perché è facile perdere le staffe .. e passare dalla ragione al torto. Via le paturnie e via anche i sospetti .. non fanno bene a nessuno, tantomeno a voi. Qui, è doveroso sottolineare che anche l’ora più nera .. è fatta di 60 minuti ! Sforzatevi di vivere alla giornata, concentrandovi sui ricordi più spassosi e spensierati .. dedicandovi a tutte quelle cose che vi fanno stare bene.

VERGINE

La settimana si apre con un pizzico di incertezza in più .. per concludersi sotto i migliori auspici ! L’insidiosa congiunzione astrale Luna-Marte dai Pesci (lunedì, martedì e mercoledì), tenterà di insinuare dubbi e malcontento. Se riuscirà nel suo intento, vi riscoprirete più che mai ribelli e intolleranti .. e la vostra pazienza sarà messa sotto torchio ! Cercate di non fare il suo gioco .. perché, se poi ci si mette pure Venere (anche lei maliziosa e provocante dai Pesci), sarete tentati da una strana e quanto mai irrefrenabile voglia di scappare dagli obblighi e dalle responsabilità .. per andare a cercare altrove la spensieratezza, che pensate di aver perso. Fate i bravi ! L’Eclissi parziale del Sole dal Toro (sabato e domenica), farà di tutto per ricaricarvi di energia e buone intenzioni. Grazie a lei, vi sarà più facile trovare il modo più intelligente (e meno traumatico) per uscire dalle strette ! Il weekend, concorrerà – col vostro impegno, si intende – a rinforzare la complicità nella coppia. Per chi è solo (e libero da vincoli), si intravedono incontri esaltanti .. dal sapore trasgressivo. Idem nel lavoro ! La prima parte della settimana sembrerà far nascere solo incomprensioni e malintesi .. non esattamente causati da voi. Se siete nel giusto e il vostro operato è perfetto .. andate avanti, senza curarvi di niente e nessuno. Se così non fosse, allora datevi da fare per scoprire cosa deve essere cambiato .. per fare meglio !

BILANCIA

La settimana non offre un granché di giornate favorevoli su cui fare totale affidamento, ma non per questo vi attende la desolazione, anzi .. Il momento diventa particolarmente strategico per prendere una maggior coscienza su da farsi .. sia in ambito affettivo che professionale. Sarete chiamati ad effettuare un sincero bilancio della vostra vita .. scegliendo cosa proteggere e cosa, invece, lasciare andare. Sarete agevolati a conquistare la consapevolezza che dalle vostre decisioni possono dipendere delle scelte di percorso ben precise. Quindi “muovetevi” con responsabilità e saggezza .. costruendo il vostro futuro, mattone su mattone. La ricompensa finale, sarà quella di riscoprirvi soddisfatti per aver affrontato (e superato) una prova davvero tosta e importante. La Luna, seppur dispettosa, dall’Ariete (giovedì e venerdì), può esservi di grande aiuto .. può spingervi a ricercare la compagnia degli altri per riscoprirvi completi e sentirvi indispensabili. Vi accorgerete quanto è importante poter condividere le gioie e anche le avversità della vita, con chi avete scelto di avere al vostro fianco. Comprenderete il valore del rapporto di coppia .. e apprezzerete l’inestimabile utilità che riservano gli affetti più sinceri. Idem nel lavoro ! La gestione degli impegni procede per il verso giusto .. promettendovi i risultati sperati. Avrete modo di riscoprirvi motivati e coinvolti ad elaborare nuovi progetti .. a lunga scadenza.

SCORPIONE

Gli amanti dello Zodiaco – Venere e Marte – dai Pesci, sono pronti a risvegliare il vostro insaziabile desiderio di emozioni. Si parte col botto ! La Luna dai Pesci (lunedì, martedì e mercoledì), è a dir poco collaborativa per rinvigorire la complicità nella coppia .. e rinforzare la disponibilità negli affetti. La prima parte della settimana, vuole essere promettente se volete tentare una riconciliazione .. sempre se ne vale la pena. La sensualità, la passionalità e il romanticismo saranno la colonna sonora .. anche per chi è alla ricerca di una storia d’amore. Fermi tutti, quando si verifica l’Eclissi parziale del Sole dal Toro (sabato e domenica), se non volete diventare degli incalliti Sherlock Holmes della situazione .. e ostinarvi a cercare il “pelo nell’uovo”. Occhio, la gelosia e il sospetto .. divampano. Fate i bravi, se non volete creare imbarazzanti inconvenienti .. e sciupare tutta questa incantata magia. Nella gestione degli impegni, la vostra indomabile perseveranza produrrà effetti spettacolari ! Il rendimento nel lavoro, si prospetta più intenso del solito. Cercate di non aver premura, di recuperare il tempo e le occasioni che pensate di aver perso. L’intuito, la creatività e la voglia di mettervi in discussione .. si riveleranno la miscela giusta, per sbaragliare la concorrenza e inaugurare le scelte di percorso più azzeccate. Sfruttate le giornate favorevoli che vi spettano ! Dopodiché, tirate i remi in barca .. e rimandate le decisioni importanti.

SAGITTARIO

Per l’effetto contrastante di Venere e Marte (dai Pesci), le preoccupazioni e lo stress che provengono da o per la casa, rischiano di ingigantirsi, fino a ingarbugliare la convivenza. Cercate di smorzare, sul nascere, la tentazione di prendervela col mondo intero. Sforzatevi ad essere più comprensivi .. anche con chi magari vi sta antipatico, a pelle. Fermi tutti .. quando anche la Luna storta dai Pesci (lunedì, martedì e mercoledì), vorrà dire la sua ! E qui, possono entrare in gioco eventi, persone e circostanze non esattamente armoniche, che cercheranno di mettere in discussione l’effettiva autenticità delle vostre relazioni. Occhio, perché quando ci si trova sotto stress .. c’è il rischio di vivere le responsabilità come se fossero una gabbia, da cui non si può uscire ! E quando si limita la libertà a un autentico Sagittario .. state certi che nessuno come lui o lei, scapperà così in fretta ! Fate i bravi .. e affidatevi alla super Luna dall’Ariete (giovedì e venerdì), che farà di tutto per riportare il sereno nella vostra vita. Grazie a lei, sarete meno impulsivi, più propensi a rinforzare la complicità con le persone che amate .. e a rimediare a qualche vostra indelicatezza di troppo. Anche nel lavoro, le responsabilità si moltiplicano. Cogliete l’attimo per revisionare le collaborazioni .. e scoprirne l’utilità. Prendete tempo al tempo, se dovete decidere sul vostro futuro professionale .. prima di gettare alle ortiche anni e anni di accurata dedizione.

CAPRICORNO

Illuminati da questo straordinario Cielo, non ci sono scusanti che tengono !

La settimana parte col botto .. per concludersi ancora meglio. Complice una super Luna, dapprima dai Pesci (lunedì, martedì e mercoledì), dopodiché dal Toro (sabato e domenica), che lascia presagire un rigenerante momento per festeggiare l’amore e l’amicizia ! Approfittatene per fare una vera e propria abbuffata di coccole .. e di inebrianti conferme. Venere e Marte dai Pesci, sono pronti a scongelare le emozioni del vostro cuore .. anche quelle dei più ostinati. Per i cuori solitari, sarà impossibile resistere al richiamo dei sensi ! L’Eclissi parziale del Sole dal Toro, si rivelerà particolarmente sorprendente e più che mai complice .. Sfruttatela per guardarvi intorno, perché potrebbe regalarvi l’anima gemella ! La Luna storta dall’Ariete (giovedì e venerdì), non è così tremenda come appare, anzi .. Vi può aiutare a smussare i lati più impegnativi (e a volte anche indecifrabili) del vostro carattere .. rendendovi più “morbidi” e meravigliosamente disponibili. Le Stelle vogliono essere promettenti anche nel lavoro ! Le idee, le iniziative e i progetti che volete inaugurare, risplenderanno di luce propria. La settimana, segnala un super momento per porvi delle mete .. e per darvi da fare per raggiungerle. La parola chiave che vi accompagnerà lungo l’autostrada del successo è : ambizione ! Cercate i collaboratori giusti .. se volete sbancare il tavolo.

ACQUARIO

Nel Cielo c’è una particolare congiunzione astrale, proveniente dal Toro, che sembra essere impegnativa .. ma, in realtà diventa altamente costruttiva, sotto tutti i punti di vista ! Se riuscite a “gestirla” (senza essere precipitosi) .. vi può aiutare a rinnovare profondamente la vostra vita. Avrete modo di capire cosa funziona .. e adoperarvi di più, per fare sempre meglio per proteggere ciò che è ben assortito. Ma soprattutto, può spingervi a scoprire cosa, invece, deve essere “modificato” .. per ritrovarvi felici e appagati come desiderate. Sì perché il malcontento e le problematiche che pensavate di aver risolto, ritornano a farsi sentire .. specialmente se vi ostinate portare avanti delle relazioni che non portano più a niente. La buona Luna dall’Ariete (giovedì e venerdì), non solo vi aiuterà a premiare i sentimenti autentici e a rinforzare le collaborazioni più affidabili .. ma vi darà anche la spinta giusta per cercare di salvare il salvabile. È risaputo che per voi, l’allontanamento e la separazione rappresentano delle esperienze umilianti .. ed è forse per questo che non siete portati a lasciare, ma piuttosto a essere lasciati. Ma quando una situazione rischia di diventare ingombrante e vi rende infelici .. perché preoccuparsi del giudizio degli altri ? Idem nel lavoro ! Ci sono delle nuove responsabilità a cui far fronte, che possono condurvi verso nuovi traguardi .. ma non prima di aver attuato tutti quei miglioramenti o cambiamenti che ne favoriranno la perfetta conquista.

PESCI

Nel Cielo c’è un perfetto allineamento di Stelle, che lascia presagire una settimana a dir poco “magica” ! La Luna – dapprima nel segno (lunedì, martedì e mercoledì), dopodiché dal Toro (sabato e domenica) – si rivelerà un’efficace messaggera di armonia e spensieratezza. Grazie a lei, vi farete in quattro per “ascoltare” chi si trova in difficoltà. La complicità nella coppia, sarà potenziata da un’intrigante, ardimentosa e quanto mai sensuale ventata di trasgressione ! Venere prepara il terreno .. mentre Marte vi sprona a mettere in risalto tutto il buono e tutto il bello che c’è nelle vostre relazioni. Il vostro ammirevole istinto protettivo, farà il resto .. coinvolgendo quanti avranno il privilegio di riceverlo ! Se nelle vostre relazioni c’è ancora del malessere .. avrete modo di scioglierlo, come neve al sole. Tutte le iniziative volte a favorire una riconciliazione .. saranno le benvenute ! Per chi è solo, ci sono molteplici opportunità per fare colpo, al primo tentativo. Nel fine settimana, l’Eclissi parziale del Sole in Toro, si rivelerà decisiva .. se volete incontrare l’anima gemella. Nel lavoro, è il momento giusto per realizzare i vostri sogni ! Non rimandate a domani quello che potete (e dovete) fare oggi. Le persone giuste e le fortunate coincidenze, si riveleranno gli ingredienti principali .. per trasformare le vostre aspettative in concrete realtà. Il vostro formidabile intuito, farà il resto .. guidandovi verso luminosi obbiettivi !

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata