Le previsioni del consulente astrologico Mauro Perfetti

L’oroscopo da lunedì 28 a domenica 3 aprile 2022. Le previsioni del consulente astrologico Mauro Perfetti.

ARIETE

Protagonista indiscussa di questa settimana sarà la Luna Nuova nel segno (giovedì, venerdì e sabato) .. che ha una gran voglia di regalarvi armonia e spensieratezza. Riuscirà nel suo intento, se la relazione che merita di essere “beneficiata” è ben assortita nella sua complicità .. oppure è stata revisionata quando lo necessitava. Se così non fosse, coraggio .. c’è sempre tempo per recuperare un rapporto che è in crisi. E qui entrano in gioco Venere, Marte e anche Saturno (dall’Acquario), che vi suggeriscono di concentrarvi (e di concedervi) maggiormente sulle persone che avete trascurato .. nel tentativo di recuperarle e farle sentire speciali. Da qui si evince che i tentativi indirizzati a favorire una riconciliazione – laddove fosse possibile, e ne vale ancora la pena – saranno sostenuti e beneficiati. Sfruttate l’occasione, perché è arrivato il tempo per “fare nuove” tutte le cose .. incominciando dalla vostra vita affettiva e amorosa. Se fate appello al rispetto e alla lealtà, che offrite .. e che ricercate in una relazione .. siete già a metà dell’opera. Per i cuori solitari, ci possono essere delle gradevoli chance che aprono il cuore .. all’amore. Nel lavoro, la gestione degli impegni promette più soddisfazione, rispetto a qualche settimana fa. Lunedì e le giornate in cui la Luna si fa Nuova nel segno, sono a dir poco strategiche, per fare programmi e rilanciare nuovi progetti .. il buon raccolto non si farà attendere. Osate .. perché la Fortuna ha tutte le intenzioni di prendersi cura di voi !

TORO

La settimana – facendo finta che lunedì non esiste – vi aiuterà a scoprire quanto è importante avere al proprio fianco qualcuno su cui contare .. senza ma e senza se. Lunedì si preannuncia dispettoso, perché oltre a stuzzicare la vostra personale capacità di reagire agli imprevisti .. mette in discussione la sincerità e la lealtà che offrite (e che ricercate) in una relazione. Fate i bravi, se non volete dare adito a ingarbugliate controversie che, alla fine della fiera, non portano a nulla di costruttivo. Aspettate fiduciosi che arrivino i rinforzi stellari .. a spazzare via le prove, sciogliere le ansie e illuminare le vostre giornate di buoni propositi. E qui entra in gioco una super Luna, dapprima dai Pesci (martedì e mercoledì), dopodiché nel vostro segno (domenica) .. che farà di tutto per stemperare gli animi e favorire la ricercata spensieratezza. Grazie al suo provvidenziale “tocco”, la complicità nella coppia e la convivenza, si arricchiranno di rassicuranti conferme. Comunque – amarezze, delusioni o colpi bassi a parte – se incominciate a soffermarvi esclusivamente sui pregi di chi avete accanto .. piuttosto che puntare il dito solo sui difetti .. credetemi, siete già a metà dell’opera ! Idem nel lavoro. Le Stelle mettono alla prova l’attendibilità e la praticità del vostro operato .. incominciando dalle collaborazioni. La regola è chiara : tutto ciò che è affidabile, si rinforzerà .. mentre tutto ciò che non lo è, sarà penalizzato.

GEMELLI

Si parte col botto ! Le Stelle, vi aiuteranno a rinforzare la complicità negli affetti. ! Lunedì, è perfetto per fare il pieno di coccole e rassicurazioni. Approfittatene, perché subito dopo .. quando la Luna si metterà di traverso dai Pesci (martedì e mercoledì), la musica cambia. Cercate di non cadere nel suo insidioso trabocchetto, diventando esigenti e capricciosi .. oppure isolandovi da chi invece le tenta tutte per rassicurarvi. Imparate a decifrarla, incominciando a fare il punto della situazione .. nel tentativo di scoprire chi vi fa stare bene e smascherare chi invece vuole solo condizionare il vostro desiderio di felicità. La settimana però vi riserva un’altra super Luna, decisamente più armonica e generosa delle altre : la Luna Nuova dall’Ariete. Con lei al vostro fianco, sarete pervasi da un’ardimentosa carica di energia .. che vi permetterà di colorare la complicità con il partner di intrigante, insaziabile e sensuale trasgressione. I cuori solitari, potranno scoprire che dietro a una bella amicizia si nascondeva l’amore di tutta una vita. Nel lavoro, la quasi totalità della settimana, vi esorta a far valere le vostre ragioni .. a battervi per il riconoscimento dei vostri meriti. La mente si rivelerà una fonte inesauribile di idee geniali. E il perfetto gioco di squadra, sarà fondamentale .. per conquistare quanto vi siete prefissati.

CANCRO

La settimana si apre sotto il segno dell’intraprendenza ! Complice un’audace e sensuale Luna dai Pesci (martedì e mercoledì), che farà di tutto per aiutarvi a rivitalizzare l’affiatamento con la persona amata. La complicità nella coppia, si farà più appagante .. e godereccia. Per chi è solo, c’è la possibilità di fare un incontro, perlopiù inaspettato, capace di sconvolgere la vostra vita .. nel senso più intrigante e piacevole del termine. Approfittatene per abbuffarvi di coccole e rassicurazioni .. perché subito dopo, la Luna storta dall’Ariete (giovedì, venerdì e sabato), arriva ad agitare le acque. Occhio, se le date partita vinta, vi riscoprirete poco socievoli (quasi antipatici), nei confronti delle persone che fanno parte della vostra vita. Forse sarà l’umore ballerino che prende il sopravvento .. o forse è quella illusoria sensazione che vi fa credere che nessuno vi ama e vi capisce, ad averla vinta !? Fate i bravi, e affidatevi alla godereccia Luna dal Toro, che illuminando la vostra domenica, lascia ben sperare in un buon momento per fare pace con la vita ! Nel lavoro, la vostra attenzione magari non sarà al top, ma di pur certo avrete modo di elaborare nuovi obiettivi .. e organizzarvi al meglio per conquistarli. Le giornate favorevoli che vi spettano, sono interessanti per prendere importanti decisioni su nuove scelte di percorso .. da inaugurare il prima possibile. Il vostro intuito, farà il suo dovere .. aiutandovi ad anticipare i ritardi e a scansare le interferenze.

LEONE

La settimana si apre sotto il segno del caos ! Complice di questa baruffa sarà quell’antipatica Luna che, lunedì, vi sfida dall’Acquario. Con lei in mezzo ai piedi, la complicità con le persone che fanno parte della vostra vita rischia di andare a ramengo. Non cadete nella sua trappola, ma raccogliete il suo guanto di sfida .. per dare il via a quegli indispensabili chiarimenti che possono aiutarvi a scoprire se la persona che avete scelto di avere al vostro fianco è davvero quella che fa per voi. Cercate però di usare la testa .. senza dare retta all’orgoglio ferito .. e tantomeno senza farvi prendere dall’emotività del momento. Dopo il temporale, arriva sempre il sereno ! Ve ne accorgerete, quando la Luna si farà Nuova dall’Ariete (giovedì, venerdì e sabato). Come per incanto, tutto riprenderà a girare come nulla fosse .. La complicità nella coppia, riacquisterà vigore e passionalità. Questa superlativa Luna è perfetta per far ringiovanire il vostro generoso cuore. Per chi è solo, ci possono essere delle inaspettate, ma inebrianti, opportunità che lasciano ben sperare in un curioso innamoramento. Occhio, non si esclude il possibile ritorno di una fiamma mai spenta .. dal passato. Nel lavoro, la gestione degli impegni si preannuncia ancora frenetica e snervante .. ma, se giocate bene le opportunità che vi saranno concesse, vi accorgerete che potete ripartire più forti di prima ! Le buone nuove arrivano da altre città, l’estero o dai social.

VERGINE

Nel Cielo c’è una particolare configurazione astrale che, se interpretata come si deve, vi permetterà di riscoprire la gioia (e l’appagamento) che solo l’amore autentico e gli affetti più sinceri possono donare. L’opposizione della Luna dai Pesci (martedì e mercoledì), non solo porta alla luce tutto ciò che non funziona come dovrebbe .. ma può essere davvero significativa, per dare il via a una vera e propria rinascita sentimentale. Nelle unioni ben assortite, farà di tutto per ravvivarne l’intesa .. mentre in quelle che traballano, vi aiuterà a togliere le fette di salame dagli occhi. Se ce la fate ad uscire indenni (e più consapevoli sul da farsi), da questa esperienza, domenica sarà l’unica giornata eclatante che la settimana vi riserva, per festeggiarvi .. e festeggiare l’amore ! Se, invece, cadete nel suo tranello, vi riscoprirete sempre più mal mostosi e capricciosi. Per i cuori solitari, la settimana non offre un granché. Ma Domenica, può essere una giornata davvero significativa .. perché può regalarvi un inaspettato incontro (il classico colpo di fulmine a ciel sereno) che promette magia. Nel lavoro, la gestione degli impegni rischia di difettare di precisione e forse anche di determinazione .. forse perché sarete messi un pochino sotto torchio da chi ha delle aspettative differenti dalle vostre. Sfoderate quella sana e quanto mai indispensabile dose di scetticismo .. vi servirà per scansare le magagne e puntare esclusivamente sull’essenza.

BILANCIA

Grazie al Cielo, sarete disponibili, spensierati e fantasiosi .. nel relazionarvi con le persone che fanno parte della vostra vita ! Lunedì, è l’unica super giornata che la settimana vi riserva. Sfruttatela per fare una vera e propria scorpacciata di coccole, ritrovare la forza dei sentimenti .. e potenziare la fiducia in voi stessi. Questa carica, vi servirà per affrontare al meglio la vostra settimana .. ancor più quando sarà minacciata da un’antipatica Luna che vi sfida dall’Ariete (giovedì, venerdì e sabato). Non cadete nel suo trabocchetto, ma fatevela amica ! Vi aiuterà a prendere di petto le interferenze e quelle situazioni stagnanti che necessitano di un indispensabile revisione. Se ascoltate bene i suoi segnali, vi accorgerete che non siete più trattenuti dalle incertezze caratteriali .. ma sarete decisamente più motivati a costruire (o ricostruire) la vostra felicità. Venere, Marte e Saturno – ancora complici dall’Acquario – faranno il loro dovere, aiutandovi a dipingere la vostra vita con i colori dell’armonia, della speranza e della spensieratezza .. ovviamente se lo volete fare ! Per i cuori solitari, è lunedì la giornata che può essere davvero generosa di favorevoli opportunità. Nel lavoro, non ci sono delle eccellenti occasioni per brillare, ma non per questo la gestione degli impegni non garantirà i risultati sperati. Puntate il tutto per tutto su lunedì, se volete tentare di trasformare una delle vostre intuizioni .. in un redditizio successo.

SCORPIONE

È vero che la vostra Stella preferita, Marte (seppur contraria dall’Acquario), accende la passione .. ma occhio, perché alimenta anche la gelosia e il sospetto ! Ve ne accorgerete subito, quando anche la dispettosa Luna dall’Acquario (lunedì), vorrà dire la sua .. spargendo quel pizzico di peperoncino in più che, alla fine della fiera, a voi non dispiace poi così tanto. È vero che l’amore non è bello .. se non è litigarello. Ma guardando al Cielo, può essere troppo anche per voi ! Fate i bravi .. perché se entrate in conflitto con lei, potreste rovinarvi l’intera settimana. Cercate di esorcizzare quella irrefrenabile tendenza di ribellione che si viene a creare : vi allontanerà da chi vuole rassicurarvi, spingendovi a vedere solo quello che volete vedere. L’ideale sarebbe quello di trasformare questa voglia di isolarvi .. in una sana introspezione. Vi consentirà di offrire, proprio a chi amate, il meglio ritrovato di voi stessi. Se accettate questa sfida .. e la superate a pieni voti .. avrete modo di sfruttare (come si deve) quella straordinaria Luna che, martedì e mercoledì, viene a consolarvi dai Pesci. Grazie a lei, non solo riuscirete ad addolcire l’atmosfera .. ma avrete anche modo di “ritemprarvi” l’anima. Per i cuori solitari, il momento è eccellente .. per “catturare” la preda perfetta. Nel lavoro, le giornate favorevoli che vi spettano, sono congeniali per rendere meno frenetica la gestione degli impegni .. e per portare a casa soddisfacenti risultati (e forse anche qualche soldino in più, che non guasta mai).

SAGITTARIO

La settimana si illumina d’amore .. per risplendere di fortuna ! Complice la Luna, dapprima dall’Acquario (lunedì), dopodiché dall’Ariete (giovedì, venerdì e sabato) .. che farà di tutto per regalarvi un’indimenticabile parentesi per innamorarvi dell’amore, trionfare nel lavoro .. e tentare addirittura la Dea Bendata ! La complicità nella coppia si potenzierà nel corteggiamento .. per ringiovanire nell’erotismo. Con gli amici e gli affetti, sarà impossibile trattenere le emozioni, anzi .. sarà sbagliato provare a nasconderle. Per chi è solo, si apre la stagione degli amori ! Il vostro protettivo (e paternale) istinto protettivo, si manifesterà in tutto il suo splendore : non vi risparmierete nel prendervi cura delle persone che fanno parte della vostra vita. Non sarà trascurato nessuno, soprattutto chi si trova in un momento NO. Occhio, quando la Luna che si mette di traverso dai Pesci (martedì e mercoledì), perché vi esorta a controllare le reazioni che si vengono a creare da parte di chi avrà il privilegio di ricevere aiuto e conforto. Se chi riceve le vostre ineccepibili premure, dovesse avvertire imbarazzo, disagio o peggio ancora fastidio .. allora forse non è il caso di insistere troppo, nel continuare a tenere in piedi una relazione con questa persona. Nel lavoro, saranno le giornate favorevoli a scandire il successo ! Ci sono delle irripetibili opportunità .. da non farsi scappare. Il vostro innato istinto a sfidare il destino, produrrà effetti a dir poco spettacolari.

CAPRICORNO

Nonostante la dispettosa collocazione astrale del Sole dall’Ariete, che toglie le energie .. la settimana parte col botto ! Complice una sensualissima Luna dai Pesci (martedì e mercoledì), che non vede l’ora di inebriarvi col suo fascino. Lasciatela “lavorare”, se volete scongelare le emozioni che trattenete nel vostro impenetrabile cuore .. e se volete riscoprire un nuovo modo di vivere l’amore : ricco di intensità e generoso di passione. La magia non è finita qui : domenica, grazie alla super Luna dal Toro, sarà impossibile resistere .. al richiamo dei sensi ! Queste due “Lune” vogliono essere a dir poco generose, per chi fra voi è ancora solo e vuole innamorarsi dell’amore. Le Stelle non danno niente a chi non fa niente ! Quindi datevi da fare, se volete che il Cielo possa essere davvero generoso .. con voi. Porgete la dovuta attenzione, invece, alla Luna storta dall’Ariete ( giovedì, venerdì e sabato), che rischia di far capitolare le buone intenzioni. Occhio alle promesse che fate ! Nel lavoro, assisterete a un gran rifiorire di idee che solleticheranno la vostra imperturbabile ambizione. Sfruttate le buone giornate che vi spettano, per perfezionarle .. anche perché le interferenze e i rallentamenti potrebbero ostacolarne la realizzazione. Non fatevi scappare le fortunate circostanze che si intravedono, perché sarà proprio grazie a queste che riuscirete a mettere in pratica ciò che vi siete prefissati di inaugurare.

ACQUARIO

Venere e Marte – che ancora imperano, nel vostro segno – sono un efficace sostegno per risvegliare la passione e l’erotismo. La super Luna, dapprima nel segno (lunedì), dopodiché quando si fa Nuova dall’Ariete (giovedì, venerdì e sabato), metterà la ciliegina sulla torta. Grazie a lei, la complicità nella coppia si colorerà di fantasiose emozioni. Per i nati nella 3° decade, in particolar modo, questo è un eccellente momento per tirare fuori tutto il bello e il buono che c’è nelle vostre relazioni. Coppia, affetti e amici beneficeranno di questo rinnovamento. Se così non fosse .. tagliate i ponti ! I cuori solitari, si lanceranno intrepidi verso nuove avventure. Occhio, alla dispettosa Luna che vi sfida dal Toro (domenica), perché basta un’innocua battuta fuori luogo .. per mandare a ramengo tutti i buoni propositi. Avete presente la goccia che fa traboccare il vaso ? Fate i bravi, alla mal parata si tratterà solo di poche ore di agitazione .. e niente più. Non fatevi trovare impreparati ! Sfruttatela, per risolvere tutti quei problemi, che non sono mai stati affrontati .. anche perché ritorneranno prepotentemente a farsi sentire, indipendentemente da come la pensate. Nel lavoro, il buon Mercurio, straordinario messaggero di buone nuove, dall’Ariete, potenzia l’ingegno, risveglia l’istinto e sostiene la concentrazione .. spronandovi a inaugurare nuove e azzeccate scelte di percorso. Ovviamente sarà nei giorni favorevoli che vi spettano, che riuscirete a farvi valere nella gestione degli impegni.

PESCI

La settimana si apre sotto i migliori auspici ! Complice la Luna che quando si sposa al vostro Sole natele (martedì e mercoledì), farà di tutto per stuzzicare e agevolare il vostro sensuale e disinibito desiderio di emozioni. Le relazioni affettive, che meritano di ricevere la vostra ineccepibile dedizione, si arricchiranno di concretezza .. per rinnovarsi nella comprensione. La complicità nella coppia, sarà vivacizzata nell’intrigante gioco della seduzione. La Luna dal Toro (di domenica), lascia ben sperare in un altro super momento da dedicare a chi vi fa stare bene .. per riscoprirvi appagati e completi, come desiderate. Per chi è solo, ci possono essere delle azzeccate chance per innamorarsi dell’amore. I vostri occhi, si illuminano .. quando incontrano l’amore ! Se volete, la settimana è congeniale, anche per far resuscitare un rapporto che è in crisi : avrete modo di farlo ringiovanire nelle certezze, senza più permettergli di disperdersi .. nei ma, nei se e nei forse. Nel lavoro – con Giove nel segno, completamente libero di manifestarsi in tutto il suo splendore – avrete modo di elaborare ambiziosi progetti e rilanciare azzeccate iniziative .. il buon raccolto non dovrebbe farsi attendere. Il desiderio di rivincita, vi aiuterà a concretizzare le vostre aspettative .. anche attraverso l’aiuto di quelle amicizie che contano. Il vostro intuito “paranormale” .. farà il suo dovere !

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata