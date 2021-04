Le previsioni dello Zodiaco segno per segno

Cosa ci aspetta il 9 aprile secondo lo Zodiaco

Ariete – La fortuna è dalla parte vostra: cercate di trovare occasioni propizie. Nuovi slanci in amore.

Toro – Potete migliorare la vostra posizione professionale: avete le carte giuste. Superfavoriti in amore.

Gemelli – Dopo un periodo stressante potete tirare un sospiro di sollievo. Novità nel settore degli affetti.

Leone – Periodo piuttosto duro nel lavoro. Un grande amore vi tirerà su il morale.

Vergine – Dovete stare in guardia: potreste avere spiacevoli sorprese. In amore avete fatto la scelta giusta.

Bilancia – Le circostanze vi offriranno l’occasione di mostrare le vostre capacità. In amore non buttatevi.

Scorpione – Nel vostro lavoro occasione inaspettata per mettervi in luce. In amore cogliete l’attimo.

Sagittario – L’esperienza vi guiderà sulla strada del successo professionale. L’amore può aspettare

Capricorno– Guardate con occhi nuovi al vostro futuro professionale. Flirtate e rilassatevi finché potete.

Acquario – Preparatevi ad affrontare un periodo professionale difficile. In amore nuovi orizzonti.

Pesci – Cercate di aiutare nel lavoro chi un domani potrebbe aiutare voi. Fatto nuovo in amore.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata