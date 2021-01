La giornata segno per segno

Cosa ci aspetta venerdì 20 settembre secondo lo Zodiaco.



Ariete – L'ambizione vi spinge a cogliere qualsiasi opportunità per fare una brillante carriera. Intesa magnifica con un Leone.

Toro – Vi sentite pieni di energia e di voglia di agire: nel lavoro conviene però prendere delle iniziative mirate. L'amore muove i primi passi

Gemelli – Non è proprio il momento più adatto per fare mosse azzardate nella professione. L'amore è ad un passo da voi, dovete saperlo riconoscere

Cancro – Mantenete un comportamento prudente fino a quando la situazione professionale non si sarà chiarita. In amore ci vuole slancio o è meglio lasciar perdere.

Leone – Nella vita professionale dovete essere più intraprendenti: solo così riuscirete ad emergere. L'amore nasce sotto una buona stella

Vergine – Decidetevi a svolgere con molta determinazione gli incarichi di lavoro sui quali avete preso tempo. L'amore richiede maggiore impegno

Bilancia – Dovete cercare di contrastare l'apatia che nel lavoro vi impedisce di approfittare della buona situazione. L'amore bussa alla vostra porta

Scorpione – Prima di buttarvi in altre iniziative di lavoro converrà consolidare la vostra posizione. In amore non abbiate fretta.

Sagittario – Approfittate del momento favorevole per allargare la vostra sfera di attività. In amore cercate di capire cosa volete veramente.

Capricorno – La vostra posizione si è consolidata e ora potete anche osare qualche azzardo. Non siete soddisfatti di uno Scorpione poco presente

Acquario – Non lasciatevi prendere la mano dalla voglia di fare e dalla fretta di arrivare nel lavoro. Caos nei rapporti sentimentali

Pesci – Non è facile parlare chiaro ma con un certo tatto: nel lavoro è proprio quello che dovete fare. In amore il vostro coinvolgimento aumenta.

