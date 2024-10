Il discendente diretto del celebre Enzo Ferrari, esperto del settore automobilistico d'epoca, è l'amministratore delegato di Ferrari Family Investments

Enzo Mattioli Ferrari, discendente diretto del celebre Enzo Ferrari e nipote di Piero, è l’amministratore delegato di Ferrari Family Investments e fiduciario del Piero Ferrari Trust. Imprenditore con un forte impegno nella valorizzazione del patrimonio italiano e nella promozione del Made in Italy, Enzo Mattioli Ferrari è un autentico appassionato e, soprattutto, un esperto del settore automobilistico d’epoca.

Attraverso la Ferrari Family Investments, ha deciso di investire in Cavallino Inc. la società americana che dal 1978 pubblica la rivista bimestrale Cavallino e dal 1992 organizza il celebre Concorso d’Eleganza Palm Beach Cavallino Classic. Si tratta del più grande evento al mondo dedicato esclusivamente alle automobili Ferrari, ora con una presenza globale grazie alle edizioni, recentemente lanciate, a Modena, Abu Dhabi e alla prossima a Sydney.

Questa decisione ha un significato particolare, in quanto fa entrare la famiglia Ferrari nel più antico progetto indipendente al mondo dedicato alla conservazione dell’eredità di Enzo Ferrari: le sue auto, la loro storia, la loro conservazione in condizioni di autenticità e, non certo ultima per importanza, la straordinaria visione di un uomo che ha costruito un’azienda di successo con un’immagine unica, guidato dalla sua determinazione e dalla sua profonda passione. Luigi Orlandini, che ha guidato la crescita dinamica di Cavallino negli ultimi quattro anni, dall’acquisizione da parte di Canossa, continua a ricoprire la carica di Chairman of the Board of Directors e Amministratore Delegato di Cavallino. Enzo Mattioli Ferrari ha assunto il ruolo di Presidente di Cavallino.

“Innanzitutto, a nome di tutti i dipendenti di Cavallino, voglio ringraziare Enzo Mattioli Ferrari per aver creduto nel progetto Cavallino”, ha dichiarato Luigi Orlandini. “La sua competenza e la sua passione rappresentano un’opportunità straordinaria per un progetto come quello di Cavallino che, grazie al suo contributo e alle sue idee, rafforzerà ulteriormente la sua leadership nel mondo delle auto d’epoca. Avere Enzo, custode di un’eredità così prestigiosa, con noi in un ruolo attivo è un onore e ci rende orgogliosi del lavoro svolto in questi anni”. “Credo fortemente nel progetto Cavallino e per questo sono entusiasta di partecipare al suo sviluppo e alla sua crescita, non solo con un investimento finanziario, ma con un coinvolgimento strategico”, ha dichiarato Enzo Mattioli Ferrari dopo essere stato nominato Presidente di Cavallino. “Per la mia famiglia il Cavallino Rampante è, da sempre, un simbolo della nostra storia imprenditoriale, sportiva e culturale. Cavallino ha una missione cruciale: alimentare la passione per il Cavallino Rampante e contribuire a proteggere l’eredità della Ferrari, sostenendo e promuovendo al contempo la continua crescita del settore delle auto d’epoca”.

