Lo Scorpione è tornato. E stavolta il “pungiglione è elettrico”, come sottolinea il ceo Olivier Francois. E’ stata svelata a Torino, nella storica cornice della rampa elicoidale del Lingotto, la Nuova Abarth 500e. “Il punto di partenza è sempre lo stesso cioè la ricerca della performance”, afferma Francois.

Alla base della scelta dell’elettrico ci sono proprio le prestazioni: “Ogni modifica apportata all’Abarth mira a ottenere le migliori prestazioni di guida. Questa è esattamente la linea guida che ha sempre seguito il nostro fondatore, Carlo Abarth. Quindi, da questo punto di vista, nulla è cambiato: migliore accelerazione, maggior maneggevolezza, più divertimento”. Preservato il caratteristico ‘rombo Abarth’ con un sound generator che permette di riprodurre il suono di un motore Abarth a benzina. Questa vettura “aprirà il mercato a nuovi clienti e a un nuovo approccio. Penso che quando si va sull’elettrico non si torni più indietro non solo perché si fa bene all’ambiente ma anche perché è bella da guidare”, aggiunge. Il ‘primo test drive’ è stato effettuato da Miki Biasion ex campione del mondo di rally insieme alla figlia Bettina, arrivati in conferenza stampa a bordo della vettura. “Abarth – rimarca Francois (anche ceo di Fiat) – ha deciso di stare sul mercato e abbracciare l’elettrico, dove continuerà a investire, perché è il futuro della sportività. In quanto vero e proprio marchio avrà una vera e proprio gamma, sempre legata al mondo 500. Ci sono altri modelli in arrivo, oggi è prematuro parlarne, ma questa macchina non segna la fine di un percorso ma l’inizio”.

Dotata di una potente batteria da 42 kWh accoppiata ad un motore elettrico, per un totale di 113,7kW/155cv, può raggiungere da 0 a 100 km/h in soli 7 secondi. La Nuova Abarth 500e è l’Abarth 500 “più reattiva ed emozionante di sempre nella guida in città, con prestazioni migliori dell’Abarth 695 in termini di prontezza. Infatti, è più veloce di 1 secondo nella ripresa urbana, il che significa un’accelerazione del 50% più rapida da 20 a 40 km/h rispetto alla sua rivale a benzina”, ricorda Francois evidenziando che è “più veloce anche al di fuori della guida cittadina, ad esempio sui tornanti, dove da 40 a 60 km/h può raggiungere la velocità desiderata in appena 1,5 secondi – molto più rapidamente della versione a benzina, che rimane indietro di 15 metri, raggiungendo i 60 km/h un secondo dopo”.

La vettura arriva in Italia da giugno 2023 e l’obiettivo per quanto riguarda l’autonomia è di restare sopra i 250 km. Al debutto, l’esclusiva edizione di lancio Nuova Abarth 500e Scorpionissima, prodotta in sole 1949 unità, in omaggio alla data di nascita del brand, a un costo di 43mila euro e disponibile in pre-booking inizialmente solo per la comunità Abarth.