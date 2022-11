Il team principal del Cavallino dovrebbe lasciare a gennaio

La Ferrari smentisce un imminente addio di Mattia Binotto. La notizia era stata pubblicata da Gazzetta.it. Il sito del quotidiano sportivo ha scritto che il prossimo anno il manager non sarebbe più stato il team principal del Cavallino in Formula 1 e al suo posto sarebbe arrivato Frederic Vasseur dall’Alfa Romeo. Vasseur, 54 anni, ingegnere francese, era stato sondato già la scorsa estate dal presidente della Ferrari John Elkann, ma poi l’opzione non si era concretizzata.

Ferrari, voci su addio Binotto prive di fondamento

“In relazione alle speculazioni apparse su alcuni organi di stampa relative alla posizione del Team Principal della Scuderia, Mattia Binotto, Ferrari comunica che si tratta di voci totalmente prive di fondamento”. Così la Scuderia Ferrari di Formula 1 sull’account Twitter ufficiale smentisce la notizia di un avvicendamento nel ruolo di team principal, con l’addio di Mattia Binotto e l’arrivo di Frederic Vasseur dall’Alfa Romeo.

Comunicato della Scuderia Ferrari: In relazione alle speculazioni apparse su alcuni organi di stampa relative alla posizione del Team Principal della Scuderia, Mattia Binotto, Ferrari comunica che si tratta di voci totalmente prive di fondamento. — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) November 15, 2022

