Ha debuttato su strada in occasione della Torino City Marathon

(LaPresse) A Torino il debutto su strada della nuova Jeep Avenger full-electric. Ha percorso nel capoluogo piemontese i suoi primi chilometri: è stata presentata domenica 6 novembre al pubblico italiano alla Torino City Marathon, l’appuntamento podistico che ha visto 2.500 atleti impegnati nella distanza dei 42 chilometri e dei 10 chilometri. “Avenger – spiega Antonella Bruno, Head of Jeep Europe – è il primo Suv totalmente elettrico di Jeep, ed è la prima Jeep totalmente concepita in Europa, pensata per il mercato europeo. Ed è totalmente disegnata dal centro stile di Torino. È un concentrato di libertà, perché è compatta, versatile, è a suo agio in città, ma anche fuori strada. E incarna perfettamente il dna di Jeep. Avenger è il primo Suv Jeep a zero emissioni che si rivolge a persone dallo stile di vita attivo che cercano un veicolo con dimensioni compatte, dotazioni tecnologiche avanzate e un’autonomia elettrica di 400 km nel ciclo WLTP e sino a 550 km in città.

