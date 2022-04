Attesa l'approvazione da parte del Parlamento di una modifica all'equivalente del nostro Codice della Strada. Lo rivela mondomotori.it

Se il Parlamento approverà le proposte di cambiamento dell’Highway Code (l’equivalente del nostro Codice della Strada) entro l’estate gli automobilisti del Regno Unito con vetture abilitato alla guida automatizzata potranno guardare film mentre sono in viaggio. Lo rivela Mondomotori.it.

Un’ipotesi che sta scatenando sta alcune polemiche sulla sicurezza, tanto che il dipartimento dei Trasporti ha sottolineato che sulle strade del Regno Unito, “non sono ammesse auto ‘self-driving’”.

“I mezzi interessati sono quelli legalmente classificabili alla voce “self driving”, previa omologazione locale. Si tratta di macchine fornite di funzioni Als (Automated Lane Keeping System) capaci di marciare da sole al centro della corsia fino a una velocità massima di 60 km/h in autostrada. In buona sostanza, la fruizione di contenuti di intrattenimento sarà permessa esclusivamente in marcia in colonna su strade a scorrimento veloce, su veicoli provvisti di sistemi di assistenza di livello 3″, spiega ancora mondomotori.it.

La visione di uno schermo sarebbe eventualmente permessa solo su display integrati nel cruscotto dell’auto, mentre rimarrebbe proibito l’uso degli smartphone. Questo perché chi guida dovrà essere pronto ad assumere il controllo della vettura quando richiesto.

