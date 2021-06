Meno di 3 ore per la ricarica completa della batteria

L’icona di Jeep in versione elettrificata. Wrangler 4xe plug-in hybrid, spiegano in Jeep, è più potente, efficiente, sostenibile e tecnicamente avanzata di sempre, adatta per l’uso quotidiano in città e sui tracciati off-road. Il sistema di propulsione ibrido plug-in consente l’opzione di guida in modalità full-electric a zero emissioni e un’autonomia che può superare i 50 km nel ciclo urbano. Grazie alla tecnologia 4xe, può viaggiare a quattro ruote motrici in modalità 100% elettrica, con 380 cv di potenza massima combinata e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,4 secondi. Per quanto riguarda la ricarica, meno di 3 ore per la quella completa della batteria. Negli allestimenti Sahara, Rubicon e 80esimo anniversario, Wrangler 4xe sarà disponibile nelle concessionarie Jeep dei principali Paesi europei nel mese di giugno e sarà accessibile tramite soluzioni di noleggio Leasys e finanziamento Fca Bank.

