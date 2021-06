Il sistema di ricarica domestica collegabile anche alla presa domestica

(LaPresse) Presentato alla stampa italiana e internazionale il nuovo Wrangler 4xe, l’icona di Jeep in versione elettrificata. In tema di ricarica, Free2Move eSolutions (joint venture tra Stellantis – attraverso la sua società Fca Italy SpA – ed Engie EPS) mette in campo specifiche soluzioni con easyWallbox. “Il sistema può essere installato in modalità plug-and-play collegandolo alla presa domestica per ricaricare il veicolo in 9 ore o con un’installazione di tipo professionale per potere ricaricare il veicolo in meno di 3 ore”, spiega Andrea Arcuraci, direttore commerciale di Free2Move eSolutions.

