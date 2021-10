Le previsioni del consulente astrologico Mauro Perfetti

Martedì 12, mercoledì 13 e giovedì 14 ottobre sono giornate fortunate per i nati sotto il segno dei Gemelli e della Bilancia secondo le previsioni del consulente astrologico Mauro Perfetti.

GEMELLI

In questi giorni assisterete ad un gran rifiorire di idee che si riveleranno altamente redditizie, sotto tutti i punti di vista. Osate perché la Fortuna non vede l’ora di premiare gli audaci!

Le Stelle si metteranno d’accordo per far ringiovanire il vostro desiderio di emozioni. Il vigoroso Marte, piacevolmente stuzzicato da Venere, vi permetterà di migliorare l’intesa nelle vostre relazioni. Avrete modo di recuperare un rapporto che è in crisi. L’idea di organizzare una cena romantica, una serata al cinema o al teatro, una rimpatriata con vecchi amici di scuola o infanzia sarà piacevolmente accolta e premiata. Gli argomenti principali di questa settimana saranno il divertimento, il relax e lo svago, ovviamente da condividere con chi più vi fa stare bene. Effettivamente questo non è il momento giusto per affrontare situazioni complicate o concentrarsi, anima e corpo, sul lavoro. Vi accorgerete che, ogni tanto, non c’è niente di male a prendersela calma. Anche le iniziative volte ad “abbellire” la casa, saranno particolarmente accolte e beneficiate da queste armoniose Stelle. Nel lavoro, la vostra innata capacità persuasiva, incontra un terreno particolarmente fertile e creativo per manifestarsi in tutto il suo splendore. Giovedì e venerdì, sfruttate le opportunità che non tarderanno a manifestarsi, se volete chiudere fruttuose trattative di affari che lasciano ben sperare in un abbondante e redditizio raccolto. E non dimenticatevi di guardare bene cosa c’è dietro un accordo prima di firmarlo.

BILANCIA

Fatevi avanti per reclamare quanto vi aspetta di diritto! È un eccellente momento per “fare nuove” tutte le cose.

Gli amici e amanti dello Zodiaco – Venere e Marte – che si fanno le coccole, non vedono l’ora di dispensare amore, armonia, spensieratezza e suggestive complicità. Illuminati da tutto questo candore celeste, vi riscoprirete irresistibili nel corteggiamento e più che mai predisposti a rendere orgogliose, felici e appagate le persone che fanno parte della vostra vita. Lunedì, giovedì e venerdì, sono le giornate più favorevoli che la settimana vi regala .. per brindare all’amore ! Per chi è solo o è reduce da qualche cocente delusione, saranno molteplici le opportunità per divertirsi .. e magari incontrare una persona speciale. Certo sarà che l’audacia vincerà facile sulla riservatezza e l’indecisione ! Scegliere di isolarsi, significherà sprecare delle magnifiche opportunità .. che si riveleranno davvero uniche nel loro genere. Nel lavoro, la settimana – tranne martedì e mercoledì, che si annunciano dispersivi e poco generosi di soddisfazioni – ha grandi progetti per voi ! Un favorevole intreccio di Stelle, non solo amplificherà le intuizioni per fare di un’idea un autentico successo .. ma lascerà ben sperare in un fertile e produttivo momento per farsi avanti .. e reclamare quanto vi spetta di diritto. E quando la voglia di sperimentare incontra la fortuna del momento, sarà facile centrare l’obiettivo prescelto .. al primo tentativo.

