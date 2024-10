Foto di archivio

Da lunedì 28 ottobre arriva l'anticiclone africano che garantirà bel tempo e clima mite in gran parte dell'Italia

Dopo le precipitazioni della scorsa settimana da lunedì 28 ottobre arriva l’anticiclone africano che garantirà bel tempo e clima mite in gran parte dell’Italia, secondo quanto riportato da ilmeteo.it. Nel Nord del Paese però non mancherà il formarsi di banchi di nebbia, localmente persistente sulla Pianura Padana. Nebbie fitte e permanenti per buona parte della settimana e almeno fino a venerdì 1° novembre. In generale previsto tempo stabile su penisola e isole per il ponte di Ognissanti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata