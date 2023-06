In rialzo le temperature, che raggiungeranno valori estivi prima della fine della settimana

Per vedere l’arrivo definitivo del caldo estivo sull’Italia, occorrerà aspettare il weekend. Non è ancora infatti arrivato sulla penisola l’anticiclone in grado di allontanare le precipitazioni che hanno colpito il paese negli ultimi giorni: prossimamente, dunque, ci si deve attendere ancora molti temporali. Sono le previsioni del tempo del sito specializzato www.ilmeteo.it.

Temperature in aumento

In particolare, il maltempo sarà prevalente nella giornata di martedì 6 giugno, con temporali su tutta la penisola e più intensi al Sud. Fino a venerdì si registreranno maggiori aperture lungo le coste ma, specialmente sui rilievi, si verificheranno temporali pomeridiani. In rialzo invece le temperature, che martedì saranno sotto la media ma cresceranno gradualmente fino a raggiungere valori estivi intorno a giovedì 8 o venerdì 9.

Weekend di sole e caldo

Per il weekend, spiega Ilmeteo.it, occorre attendersi sole e caldo. Ma resta la possibilità di precipitazioni, specialmente al Nord.

