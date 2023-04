Un vortice ciclonico interessa l'Italia dispensando piogge, temporali e locali grandinate che potranno insistere anche nelle prossime ore

È cambiata ancora una volta la circolazione atmosferica sull’Italia dove in queste ultime 24 ore un vortice ciclonico ha interessato il nostro Paese dispensando piogge, temporali e locali grandinate che potranno insistere anche nelle prossime ore, seppur in fase di attenuazione, quanto meno su alcune regioni.

La Settimana Santa sarà più fredda di quella natalizia. Come riportato dal portale ilmeteo.it, aria polare in arrivo dalla Norvegia sta entrando nel nostro Paese attraverso la Porta della Bora con venti tesi da Nord-Est. Nei prossimi giorni le massime scenderanno ovunque anche di 5-10°C, mentre le minime potrebbero scivolare pericolosamente sottozero in Val Padana con il rischio di gelate tardive.

Martedì 4, instabilità diffusa con rovesci su medio-basso adriatico, Neve fino a quote collinari sull’Appennino. Temperature ancora in calo. Mercoledì 5; nuovo impulso freddo al Centro-Sud, con rovesci temporaleschi e rischio neve anche a quote inferiori ai 700 metri. Gelate notturne al Nord. Da Venerdì 7 al giorno di Pasqua; ciclone con peggioramento dal Nordovest verso il Centro tirrenico, Sardegna e poi Sud e Adriatiche. A Pasquetta torna l’alta pressione.

