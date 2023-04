Temperature in calo già da oggi, con il passaggio di un ciclone freddo

Dopo la primavera torna inaspettatamente il freddo. Lo dice ilmeteo.it: il mese di aprile da poco iniziato si sta rivelando piuttosto freddo e soprattutto dinamico anche a livello di precipitazioni dopo la lunga siccità che ha contraddistinto la stagione invernale.

Secondo l’ultimo aggiornamento appena arrivato nei prossimi giorni farà capolino pure una neve fuori stagione. Non è uno scherzo, i centri di calcolo confermano tutto: rappresenterà comunque un evento interessante per la fase dell’anno in cui ci troviamo.

Le condizioni meteo sono previste in deciso peggioramento già nella giornata odierna, quando il passaggio di un ciclone, continuamente alimentato da correnti molto fredde ed instabili, provocherà intensi rovesci temporaleschi specie al Centro Sud. Nel corso di lunedì 3 questo vortice richiamerà aria sempre più fredda dal Nord Europa, facendo letteralmente crollare le temperature in particolare sul versante adriatico.

