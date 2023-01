Questi giorni hanno confermato la tradizione ma è in arrivo un anticiclone delle Azzorre, dice il meteo.it

Dopo i Giorni della Merla (29-30-31 gennaio), che hanno sostanzialmente rispettato la tradizione con freddo e gelo sull’Italia, arriva un cambiamento del meteo. Secondo ilmeteo.it, dopo questi giorni di freddo, arriverà un po’ di tepore sul Belpaese.

Sta per succedere qualcosa che cambierà subito le cose, quanto meno per mezza Italia, dice ilmeteo.it. L’anticiclone delle Azzorre, infatti, è destinato infatti ad avvolgere quanto meno il Centro-Nord, regalando un aumento termico diurno (attenzione perché di notte e al primo mattino farà invece ancora piuttosto freddo, per via dei cieli sereni che determineranno una rapida dispersione del calore accumulatosi durante il giorno), mentre al Sud le reiterate correnti fredde che scorreranno ancora sul bordo orientale dell’anticiclone, non permetteranno ai termometri di salire troppo, almeno per qualche giorno.

