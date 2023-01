Foto dall'archivio

Secondo ilmeteo.it ancora perturbazioni per un vortice ciclonico, poi la svolta stagionale

Pioggia, poi gelo. In italia arriva l’inverno. Secondo il sito ilmeteo.it, nelle prossime ore almeno 3 regioni saranno ancora a rischio pioggia.

Una circolazione ciclonica riuscirà ancora a disturbare il meteo su alcuni angoli del Paese. Sotto osservazione saranno alcuni tratti del basso Adriatico come Molise e Puglia e i settori centrali e meridionali della Calabria. Su queste zone non attendiamoci comunque una severa fase di maltempo, ma i cieli si manterranno spesso coperti quel che basta per provocare piogge sparse e intermittenti che si protrarranno fino a gran parte del pomeriggio.

Entro sera a Ovest una più corposa nuvolosità si avvicinerà con fare minaccioso al Belpaese. Dal Nord Atlantico infatti sta per arrivare un’importante perturbazione che tra la sera, la notte e le prime ore di Domenica porterà già nuovi piovaschi a carico della Liguria. L’importanza di questa perturbazione non sarà dovuta tanto al peggioramento del tempo che sortirà poi tra Domenica e Lunedì, bensì al fatto che aprirà la strada ad una vera e propria svolta stagionale che si attiverà soprattutto tra Martedì 17 e Mercoledì 18. Poi, l’Italia si troverà a fare i conti con la formazione di un profondo e freddo vortice ciclonico che farà (finalmente) piombare l’Italia in pieno inverno.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata