L’Italia è letteralmente spaccata in due. Come riportato dal portale ilmeteo.it persistono infatti le forti dicotomie sul nostro Paese, tra Nord a Sud. E su molte regioni ora incombe anche una pericolosa minaccia.

Le prime festività natalizie si stanno per concludere all’insegna di un’atmosfera entrata ormai in una sorta di sonno profondo. Il meteo infatti risulta stabile praticamente ovunque, ma mentre il Sud e le Isole Maggiori godono di giornate ampiamente soleggiate e soprattutto calde per il periodo, sulle regioni del Centro e del Nord il contesto è ben più uggioso, con cieli spesso grigi e con un clima meno mite, seppur non freddo.

Ma in questo periodo di grandi spostamenti a creare disagi è soprattutto la nebbia che riduce anche sensibilmente la visibilità su parecchie aree del nostro Paese, provocando problemi in particolare alla circolazione stradale, specie durante la notte e nelle prime ore del mattino. La zona più a rischio, mancoa a dirlo, sarà la Valle Padana. Banchi di nebbia, tuttavia, saranno possibili pure sulle aree interne del Centro, mentre ben più raramente al Sud.

