Pioggia e neve già da giovedì 8 dicembre: nel Nordovest la situazione peggiore, secondo il sito de ilmeteo.it

Pioggia e neve, il Centro e il Nord Italia nella tempesta. Lo riporta il sito ilmeteo.it: “E’ tornato dunque il maltempo dopo la breve tregua di questi ultimi giorni. I primi segnali che qualcosa stava cambiando si erano già notati Giovedì 8 quando l’attesa perturbazione ha portato le prime piogge sulle regioni di Nordovest e su alcuni tratti dell’area tirrenica. Ora il fronte perturbato lo troviamo in azione su gran parte del Nord e del Centro anche se i fenomeni risultano al momento assai irregolari e concentrati soprattutto sull’area del Nordovest”.

Nelle prossime ore infatti, nonostante la pioggia bagnerà praticamente tutto il Nord e il Centro, saranno proprio le regioni di Nordovest in cui si andranno a concentrare le precipitazioni più intense, in particolare su bassa Lombardia, Emilia occidentale e Liguria di centro-levante. Attenzione anche alla neve che potrà cadere su tutto l’arco alpino, mediamente intorno ai 7-900m o temporaneamente anche a bassa quota in Piemonte (occasionalmente pure in pianura su questa regione), dice ancora il sito ilmeteo.it.

Il fronte perturbato proseguirà poi il suo cammino verso levante e nella seconda parte del giorno si andrà a concentrare soprattutto sulle aree del Nordest e ancora una volta su gran parte del Centro in particolare sul comparto tirrenico dove i fenomeni potranno assumere anche carattere temporalesco.

