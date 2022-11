Foto di Cecilia Fabiano, maltempo a Roma

Lo riporta il sito ilmeteo.it: nubifragi e piogge eccezionali sull'Italia

Ancora allarme maltempo e alluvioni per buona parte della prossima settimana sull’Italia. Secondo ilmeteo.it, ci aspettano seri problemi idrogeologici a causa di precipitazioni che si annunciano torrenziali e reiterate. Il tutto sarà inoltre accompagnato da venti intensi e da un generale calo delle temperature.

Lunedì 28 Novembre arriverà un ciclone mediterraneo in grado di scatenare precipitazioni intense, anche sotto forma di nubifragio e accompagnate da violente raffiche di vento.

“Secondo gli ultimi aggiornamenti sussistono le potenzialità per eventi meteo estremi e, visto il tipo di configurazione che si andrà a delineare, le regioni più esposte saranno quelle meridionali e in particolare Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia dove si rischiano problemi dal punto di vista idrogeologico” dice ilmeteo.it. Detto in termini più semplici, spiega ancora il sito, significa che in caso di eventi piovosi eccezionali (piogge molto intense di breve durata) il terreno perde le sue capacità di assorbimento e quindi l’acqua comincia a scorrere velocemente sul suolo anziché penetrarvi, provocando allagamenti o, sulle zone montuose, pericolose frane lungo i versanti.

Il rischio più grosso con questo tipo di ingressi perturbati riguarda poi la possibile stazionarietà dei fenomeni temporaleschi che potrebbero insistere molte ore/giorni sempre sulle stesse zone. Si tratta di una delle configurazioni potenzialmente più insidiose e pericolose per alcune regioni del nostro Paese: andrà dunque prestata la massima attenzione per il possibile innesco dei famigerati temporali autorigeneranti, i quali rischiano di scaricare 300 millimetri di pioggia in pochi giorni (l’equivalente di quello che solitamente piove in 3 mesi).

Il fronte depressionario, oltre a una pesante ondata di maltempo, sarà responsabile anche di un calo termico con le temperature che si porteranno sotto le medie climatiche di riferimento, soprattutto al Centro-Nord.

