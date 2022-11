Secondo il sito ilmeteo.it ci sarà un caldo anomalo a dicembre, almeno un grado sopra la media. Ora però piogge intense

Meteo pazzo a dicembre. Nei prossimi giorni occorrerà tirare fuori l’ombrello mentre il mese prossimo potrebbe arrivare un Natale più caldo della media. Lo riporta il sito ilmeteo.it. Mancano ancora diverse settimane all’inizio della stagione fredda (il solstizio d’Inverno cadrà il 21 Dicembre), tuttavia grazie alle tendenze sul lungo periodo possiamo già farci un’idea generale su precipitazioni e temperature attese in avvio dell’Inverno 2022/2023.

La notizia più rilevante riguarda la prima parte dell’Inverno, grosso modo fino a Natale, che, quest’anno rischia di essere “anomalo”, molto diverso rispetto a quello che ci attenderemmo. Una prima proiezione ufficiale dell’autorevole Centro Europeo conferma infatti un mese di Dicembre con temperature di circa 2°C superiori alla norma su alcuni settori dell’Europa. Se ciò fosse confermato, ci sarebbero pesanti conseguenze anche per l’Italia dove è attesa un’anomalia positiva delle temperature di circa +1°C rispetto alle medie climatiche di riferimento su buona parte del Paese. Ma c’è di più: questo caldo anormale potrebbe concretizzarsi in maniera decisa nel periodo tra la Festa dell’Immacolata e il Natale.

Ilmeteo.it però spiega: “Un meteo pazzerello però in questi ultimi giorni, ‘esci col sole e porta l’ombrello’, anche con fenomeni intensi. Abbiamo chiesto ad Andrea Garbinato, Responsabile Redazione del sito www.iLMeteo.it qualche chiarimento in più, cosa succederà nei prossimi giorni? Caldo al Sud, quasi inverno al Nord. Nella giornata di ieri abbiamo registrato ancora punte di 28°C sulle estreme regioni meridionali, mentre al Centro-Nord i termometri si sono localmente fermati sotto i 10°C. E’ un meteo pazzerello, sono arrivati anche tanti rovesci forti in un contesto tipicamente autunnale. Dobbiamo ricordare infatti che con l’arrivo di perturbazioni atlantiche si attivano molto spesso venti meridionali caldi ed umidi: le correnti da Sud provocano maltempo al Centro-Nord e parte del meridione, ma allo stesso tempo favoriscono picchi estivi sulle estreme regioni del Sud”.

