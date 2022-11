Un vasto campo di alta pressione si impadronirà di nuovo del bacino del Mediterraneo

La prossima settimana cambierà di nuovo tutto sul fronte meteo, o quasi. Come riportato dal portale ilmeteo.it è confermato infatti l’arrivo della Novembrata che avrà effetti su molte regioni dell’Italia.

Dando uno sguardo allo scacchiere europeo, dove cioè si muovono le grandi figure atmosferiche che condizionano il tempo anche sul nostro Paese, emerge chiaramente come già da Lunedì 7 Novembre un vasto campo di alta pressione si impadronirà (di nuovo!) del bacino del Mediterraneo.

Si tratterà questa volta di un anticiclone ibrido, con contributi sia azzorriani, sia africani, il quale favorirà una decisa stabilità atmosferica con temperature che torneranno (dopo una pausa di solo qualche giorno) di nuovo oltre le medie, proprio nel cuore dell’Autunno, un po’ come già avvenuto nelle ultime settimane. Se nel gergo comune, quando una fase alto pressoria domina per diversi giorni provocando assenza quasi totale di piogge e un clima più tardo estivo che autunnale nel mese di Ottobre, si parla di Ottobrata (quest’anno ne abbiamo avute eccezionalmente tre!) vien da sé intuire che a Novembre si dovrà parlare di Novembrata. Questo termine l’abbiamo coniato proprio per sottolineare quella che potrebbe essere una nuova fase climatica a dir poco anomala. Solitamente Novembre è il mese delle grandi piogge sul nostro Paese ed invece faremo i conti con tanto sole e valori termici sopra le medie del periodo specie nelle ore centrali delle giornate.

Probabilmente non si toccheranno le punte massime sperimentate nelle scorse settimane (valori intorno ai 27/28°C), ma non escludiamo che si possano quanto meno raggiungere picchi fin verso i 22/23°C, specie al Centro-Sud e sulle due Isole Maggiori. Stiamo parlando di anomalie di circa 5/6°C in più di quanto ci si aspetterebbe in questo periodo.

Unica nota da segnalare è il possibile passaggio instabile atteso tra Mercoledì 9 e Giovedì 10, che potrebbe provocare qualche pioggia (da confermare nei prossimi aggiornamenti) al Nord. Ma ciò, verosimilmente, non fermerà la Novembrata specie al Centro Sud e Isole Maggiori!

