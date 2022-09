Nei prossimi giorni è atteso il ritorno dell'anticiclone africano

Il mese di Settembre, si sa, è tradizionalmente ricco di sorprese e colpi di scena a causa di un’alternanza tra le ultime giornate calde tardo estive e le prime incursioni prettamente autunnali in discesa dal Nord Europa. Come si legge sul portale IlMeteo.it Insomma non si sa bene come vestirsi e si passa da un estremo all’altro anche nel giro di poche ore/giorni.

Nei prossimi giorni è atteso il ritorno dell’anticiclone africano sul bacino del Mediterraneo e quindi anche sull’Italia. Il tempo rimarrà stabile e via via più caldo almeno fino a Mercoledì 14. In questo contesto le temperature, soprattutto diurne, torneranno a salire superando di molti gradi la media del periodo. Tuttavia si tratterà di un fuoco di paglia, è in arrivo infatti uno scossone dal Nord Europa che anticiperà la stagione autunnale ormai alle porte.

I venti di Bora e Grecale che soffieranno impetuosi provocheranno un drastico calo delle temperature, dapprima al Nord poi anche sul resto d’Italia. In arrivo insomma i primi assaggi d’Autunno.

