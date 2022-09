Previsto un weekend all’insegna del bel tempo su gran parte del territorio italiano. Secondo quanto riporta IlMeteo.it, sia la giornata di sabato 10 settembre che quella di domenica 11 saranno prevalentemente stabili e soleggiate: sabato si potranno verificare precipitazioni solo sui rilievi del Triveneto e dell’Emilia Romagna, mentre il giorno successivo verranno interessate da annuvolamenti gli Appennini, il basso Tirreno e la Toscana settentrionale, dove non si possono escludere piogge. Le temperature saranno in aumento al Nord, in diminuzione al Sud.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata