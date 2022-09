Il weekend resterà comunque il periodo migliore dei prossimi giorni

Italia spaccata in due, tra il maltempo al Nord e in parte delle regioni del Centro e caldo africano al Sud, come spiega ilmeteo.it

Per 48 ore la perturbazione atlantica del Ciclone Peggy porterà un sensibile peggioramento delle condizioni meteo su tutte le regioni del Nord e localmente al Centro, con piogge e temporali intensi sull’Europa Centrale e anche sull’Italia centro-settentrionale, mentre al Sud non si prevedono grandi scostamenti dalla fase calda e soleggiata degli ultimi giorni.

Allerta temporali anche intensi nelle prossime ore, possibile grandine grossa e colpi di vento, i cosiddetti ‘downbursts’, venti orizzontali che possono raggiungere i 100/150 km/h.

Il weekend resterà comunque il periodo migliore dei prossimi giorni: infatti fino a domani avremo maltempo, mentre dalla prossima settimana potrebbe nuovamente materializzarsi l’incubo nordafricano. Il caldo africano è pronto ad invadere non solo il Sud, ma anche il Centro-Nord con 35°C diffusi e tantissima afa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata