La siccità al Centro-Nord proseguirà per molti giorni

Buona parte del nostro Paese resta sotto l’influsso di una solida area di alta pressione centrata sulla vicina Europa orientale, che continua a frenare l’avanzata dei sistemi nuvolosi atlantici i quali riescono a raggiungere il settore europeo occidentale indebolendosi nel tentativo di procedere verso est. Infatti, sui settori più occidentali dell’Italia, ai margini dell’alta pressione, è presente una maggiore nuvolosità ma accompagnata da scarse precipitazioni. Nel frattempo intensi venti di Scirocco soffiano sui mari di ponente e intorno alle isole maggiori, mentre è cessato l’afflusso di aria fredda dall’area balcanica.

Le temperature in questa prima parte della settimana subiranno un aumento generalizzato, anche sensibile – assicurano i meteorologi di Meteo Expert -, con valori che si porteranno più in linea con le medie del periodo. Nell’ultima parte della settimana, invece, sembra probabile un nuovo calo delle temperature, ancora una volta a causa di venti freddi orientali. Nessuno sblocco in vista sul fronte siccità, destinata a proseguire ancora per molti giorni, a causa della ostinata assenza di precipitazioni rilevanti, specialmente sulle regioni centro settentrionali. , anche sensibile – assicurano i meteorologi di-, con valori che si porteranno più in linea con le medie del periodo. Nell’ultima parte della settimana, invece,, ancora una volta a causa di venti freddi orientali., destinata a proseguire ancora per molti giorni, a causa della ostinata assenza di precipitazioni rilevanti, specialmente sulle regioni centro settentrionali.

PREVISIONI PER LE PROSSIME ORE

Cielo molto nuvoloso o coperto nelle regioni di Nord-Ovest. Molte nubi anche in Toscana, Emilia e Sardegna; nuvolosità irregolare sul resto del Nord-Est, Umbria, Sicilia e sui settori ionici. Locali e deboli piogge o pioviggini possibili sul pianura lombarda, levante ligure, coste toscane e Sardegna sud-orientale. Alla sera deboli precipitazioni isolate su Piemonte e Val d’Aosta con neve oltre 1300 metri sulle Alpi.



Temperature massime in lieve aumento quasi dappertutto con valori diffusamente sotto la media, eccetto sulle Isole.



Venti di Scirocco sui mari di ponente e intorno alla Sicilia, particolarmente intensi sulla Sardegna; moderata Tramontana sulla Liguria; debole ventilazione altrove.



Mari: poco mossi Adriatico e Tirreno sud-orientale; mosso lo Ionio; molto mossi tutti gli altri mari, fino ad agitato il Canale di Sardegna.

PREVISIONI PER DOMANI, MARTEDÌ 15 MARZO

Nuvolosità variabile al Nord, sulle Isole e nella bassa Calabria, con nubi più compatte al mattino soprattutto al Nord-Ovest. Maggiori schiarite nel resto del Paese, a parte il transito di strati nuvolosi ad alta quota. Al primo mattino non si esclude la presenza di banchi di nebbia sulla pianura emiliana orientale e nel Foggiano.



Temperature in generale rialzo, con massime fino a 14-15 gradi al Nord, 16-17 gradi al Centro-Sud e locali picchi di 18-20 gradi sulle Isole.



Venti moderati di Scirocco sui mari di ponente e intorno alla Sicilia, anche forti nel Canale di Sicilia e sulla Sardegna; debole ventilazione altrove.



Mari: poco mossi Adriatico, alto Ionio e Tirreno sud-orientale in prossimità delle coste; mossi o molto mossi i restanti mari, fino ad agitati Canale di Sicilia, Mare e Canale di Sardegna.

PREVISIONI PER MERCOLEDÌ 16 MARZO

Cielo molto nuvoloso in Liguria, con deboli piogge intermittenti; prevalenza di nuvole anche in pianura Padana, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Toscana, ma con spazio a temporanee schiarite; debole nuvolosità sparsa nel resto del Centro e nelle Isole; soleggiato al Sud. Ampi rasserenamenti anche sulle zone alpine, ma in peggioramento in serata.



Clima mite, con temperature in ulteriore lieve rialzo in tutto il Paese.



Insistono i venti di Scirocco sui mari occidentali, di forte intensità sulla Sardegna, moderati nel Mar Ligure e nel Canale di Sicilia; moderato Libeccio nello Ionio. Venti deboli altrove.



Mari: mossi o molto mossi il Mar Ligure, il Canale di Sicilia e lo Ionio; fino ad agitati i mari intorno alla Sardegna; calmi o poco mossi i restanti mari.

