Raffiche di tempesta e alto rischio di incendi nei territori più secchi

Nei prossimi giorni sull’Italia si abbatterà una perturbazione che porterà pioggia. Attenzione, però, anche al forte vento, che causerà raffiche di tempesta, ma che nei territori più secchi potrebbe favorire un alto rischio di incendi.

“Il campo di alta pressione sull’Italia cede temporaneamente per il rapido transito di una perturbazione a carattere di fronte freddo – affermano i meteorologi di IconaMeteo.it – in discesa dall’Atlantico settentrionale e diretta verso i Balcani. Maggiormente coinvolte da una breve fase di precipitazioni, nelle prossime ore, saranno le regioni peninsulari e la Sicilia, mentre il Nord resterà protetto dalla catena alpina, con i fenomeni relegati ai settori di confine.

L’innesco di una impetuosa e fredda corrente settentrionale alle spalle del fronte darà luogo a intensi venti di Föhn sul versante meridionale delle Alpi, che aggraveranno la già pesante e lunga siccità e aumenteranno il rischio di incendi. Ma attenzione perché il vento spazzerà anche le regioni centro-meridionali, con raffiche di Maestrale fino a tempestose sulla Sardegna.

Tra oggi e domani ne conseguirà un vistoso aumento del moto ondoso e un temporaneo calo delle temperature, più evidente a fine giornata. Con il ritorno di tempo stabile ovunque nella giornata di domani, nei prossimi giorni osserveremo il nuovo consolidamento dell’alta pressione sull’Italia e l’afflusso di aria temperata”.

PREVISIONI PER LE PROSSIME ORE

Al Nord nubi addossate alla barriera alpina, con limite delle nevicate in calo sotto i 1.000 metri nel settore centro-orientale, ma con tendenza ad esaurimento dei fenomeni da metà giornata. Altrove nubi e iniziali locali nebbie in progressivo dissolvimento con schiarite ampie e diffuse entro il pomeriggio.



Al Centro cielo inizialmente nuvoloso sulle regioni tirreniche, poco nuvoloso su quelle adriatiche. In tarda mattinata deboli precipitazioni isolate in arrivo sulle Marche, in successivo trasferimento su Abruzzo e Molise, dove il limite delle nevicate si porterà poco sotto i 1.500 metri. Nel corso del pomeriggio tendenza a rasserenamenti su Toscana, Umbria, nord delle Marche e del Lazio.



Al Sud e sulle Isole nuvolosità variabile, più densa e associata ad alcune precipitazioni nel pomeriggio-sera nelle regioni peninsulari e nel nord della Sicilia. In serata tendenza a rasserenamenti su Puglia settentrionale, Campania e Sardegna.

Temperature massime in marcata diminuzione nel settore alpino; in rialzo in val padana, in particolare ad ovest dove, complici i venti di Föhn, si toccheranno i 14-15 gradi. Altrove il calo termico arriverà a fine giornata.



Venti da moderati a burrascosi su tutto il Paese: di Tramontana al Nord, di Maestrale sui mari di ponente, sulle Isole e sull’Adriatico centrale, da ovest nel resto del Sud. Raffiche di tempesta nel nordest della Sardegna, dove si potranno localmente superare i 100 km orari. Attenzione ai venti di Föhn fino in pianura al Nord-Ovest, con raffiche fino 60-70 Km/h tra Piemonte e Lombardia occidentale. Tutti i mari saranno mossi o molto mossi, tendenti ad agitati i bacini di ponente e l’Adriatico centrale, in serata anche i restanti settori meridionali; fino a molto agitati i mari di Corsica e Sardegna, con mareggiate sulle coste esposte.

PREVISIONI PER MARTEDÌ

Su tutte le regioni cieli prevalentemente sereni. Da segnalare solo una residua e modesta nuvolosità, nelle prime ore del giorno, nel nord dell’Alto Adige, in Molise, Puglia e nel settore ionico. In tarda serata banchi di nubi basse si addosseranno alla Liguria centrale.

Temperature minime in calo su tutte le regioni, con diffuse gelate all’alba sul Centro-Nord; massime in diminuzione al Sud e sulla Sicilia dove si porteranno temporaneamente al di sotto della norma; in lieve calo anche in Val Padana dove cessa l’effetto Foehn.



Venti da moderati a tesi di Tramontana al Sud, sulla Sicilia e sui mari prospicienti; ancora forti nella prima parte del giorno sulla Puglia meridionale e sull’alto Ionio. Altrove venti in indebolimento. Calmi o poco mossi i mari settentrionali e il Tirreno centrale sotto costa; mossi o molto mossi tutti gli altri bacini, fino ad agitati il basso Adriatico ed il settore est dello Ionio .

PREVISIONI PER MERCOLEDÌ

Cielo in prevalenza sereno in gran parte del Paese. Un po’ di nubi sulla Liguria centrale e, localmente, sulla Toscana settentrionale. La sera possibile aumento della nuvolosità tra il sudest del Piemonte e la pianura padana lombarda.

Temperature minime in calo al Sud e sulle isole; in rialzo sulle aree alpine, in Toscana e sull’Umbria; massime quasi ovunque in aumento, più marcato al Sud e sulle regioni del medio versante adriatico. Clima diurno mite.



Venti: al mattino residui rinforzi di Maestrale sull’Adriatico meridionale, sul Salento e sulla parte orientale del mar Ionio; moderato libeccio sul mar Ligure; in prevalenza deboli altrove con Scirocco in rinforzo in serata nel Canale di Sardegna. Mari: mossi mar Ligure, settore est del basso Tirreno, Adriatico meridionale; mossi o molto mossi, ma con moto ondoso in attenuazione, canale d’Otranto, Ionio orientale.

