In questo inizio di settimana l’alta pressione si sta indebolendo di nuovo sul fianco orientale: un fronte freddo scavalcherà le Alpi in giornata e attraverserà la nostra penisola raggiungendo il Sud

In questo inizio di settimana l’alta pressione si sta indebolendo di nuovo sul suo fianco orientale: all’interno di correnti molto veloci settentrionali un fronte freddo scavalcherà le Alpi in giornata e attraverserà la nostra penisola raggiungendo il Sud la prossima notte. Al Nord, protetto dalle Alpi, gli effetti saranno principalmente un rinforzo del vento (Foehn turbolento in discesa dalle Alpi) mentre un po’ di neve cadrà lungo le creste alpine di confine; il vento, a tratti forte anche in pianura, avrà il merito di ripulire l’aria dall’inquinamento. Al Centro-Sud i venti, altrettanto intensi, saranno accompagnati da alcune precipitazioni – affermano i meteorologi di IconaMeteo.it -, con neve in Appennino a quote via via più basse, fin verso i 700-1000 metri.

Attenzione tra la serata odierna e la notte successiva quando i venti di Maestrale saranno molto forti in Sardegna con raffiche tempestose anche oltre 100 km/h; lungo le coste esposte sono attese intense mareggiate con le onde nel Mare di Sardegna che potrebbero toccare i 5-6 metri di altezza. L’afflusso di aria fredda che accompagna la perturbazione determinerà un temporaneo raffreddamento, soprattutto sulle regioni adriatiche e meridionali, dove le temperature torneranno in linea con le medie del periodo o leggermente al di sotto. Mercoledì la perturbazione si sarà allontanata anche dal Sud e i venti si attenueranno.

Previsioni delle prossime ore

Al mattino ampie zone soleggiate sul versante adriatico del Centro-Sud e sui settori ionici; nebbie e foschie in Pianura Padana e sulle coste adriatiche del Nord Italia: nubi nel resto d’Italia specie in Liguria e sul versante tirrenico, ma con piogge assenti o di scarso rilievo. Nel pomeriggio ampie schiarite in Piemonte, sulla Lombardia e sulla Sardegna sud-orientale mentre prevarranno le nuvole nel resto del paese; in particolare il cielo sarà molto nuvoloso o coperto con locali deboli piogge su regioni tirreniche, in Romagna, su Umbria e Marche settentrionali. In serata precipitazioni sparse, da deboli a localmente moderate, interesseranno le regioni centrali adriatiche, la Campania, il nord della Puglia e la Calabria tirrenica con nevicate sull’Appennino centrale intorno ai 1000 m. Dal pomeriggio deboli nevicate in arrivo sulle Alpi di confine tra Val d’Aosta e Alto Adige.

Temperature massime in lieve calo al Centro-Nord, senza grandi variazioni al Sud e Isole maggiori. Venti molto forti di Maestrale in Sardegna con raffiche dalla sera fino a tempestose localmente oltre i 100 km/h; venti forti occidentali in Sicilia, da deboli a moderati sud-occidentali al Centro-Sud.

Mari: molto mossi il Mare e Canale di Sardegna e il Canale di Sicilia fino a diventare molto agitati in serata; forti mareggiate sulle coste occidentali di Sardegna e Sicilia; da poco mossi a mossi i restanti bacini con moto ondoso in aumento dalla sera.

Previsioni 1 febbraio

Al Sud mattinata molto nuvolosa con precipitazioni sparse, localmente moderate, su Puglia centro-meridionale, Basilicata, Calabria e nord della Sicilia, nevose sui rilievi oltre gli 800-1200 metri, ma con tendenza ad un graduale miglioramento nel corso del pomeriggio quando i fenomeni tenderanno ad attenuarsi o esaurirsi. Nuvolosità irregolare su Abruzzo, Molise e Irpinia, con qualche residua e debole nevicata nella prima parte della giornata oltre i 600-800 metri. Qualche fiocco di neve lungo le Alpi di confine tra Valle d’Aosta e Alto Adige: qui in serata giungeranno nevicate più consistenti. Nel resto d’Italia tempo in prevalenza soleggiato, con qualche

velatura di passaggio al Nord e locali annuvolamenti sulla Sardegna occidentale.

Temperature: minime in aumento al Nord, al Sud e sulla Sicilia. Massime in calo sulle regioni del medio Adriatico, al Sud, in Sicilia e sulle aree alpine; in rialzo nel resto del Nord e sulla Toscana.

Venti settentrionali: da tesi a molto forti al Centro-Sud e sulla Liguria, con raffiche di burrasca al Sud (fino a 80-90 km/h), localmente anche di tempesta (oltre 100 km/h) a inizio giornata tra il mare e canale di Sardegna e il canale di Sicilia. Venti forti da nord nelle Alpi, nelle vallate alpine, con raffiche di Föhn fino in pianura sulla Lombardia occidentale.

Mari: calmi o poco mossi l’alto Adriatico e, sotto costa, il Ligure: mossi o molto mossi i restanti bacini, fino ad agitati quelli meridionali, anche molto agitati il mare di Sardegna e i Canali delle Isole. Tra la notte e il mattino fino a grossi i bacini ad ovest della Sardegna, con onde di 6-7 metri.

Previsioni 2 febbraio

Nuvolosità densa addossata alla barriera alpina con nevicate estese nei settori di confine, in esaurimento a fine giornata. Qualche fiocco di neve possibile fino in valle ad Aosta e Bolzano. Cielo sereno o poco nuvoloso nel resto del Paese, salvo qualche annuvolamento in più sulla Sardegna occidentale.

Temperature: in calo ovunque le minime, con probabili deboli gelate all’alba al Nord e nelle aree interne del Centro riparate dal vento. Massime in rialzo al Centro-Sud, in ulteriore aumento al Nord, eccezionalmente miti per il periodo nelle aree del Nordovest raggiunte dai venti di Föhn.

Venti settentrionali in attenuazione: da moderati a tesi di Maestrale al Sud e sulle Isole, fino a forti o molto forti su mare e canale di Sardegna, canale di Sicilia, canale d’Otranto e mar Ionio. Raffiche di vento da nord nelle Alpi e nelle vallate, con episodi di Fohn sulle vicine pianure di Nordovest.

Mari: calmo o poco mosso l’alto Adriatico; mossi o molto mossi tutti gli altri bacini, fino ad agitati il mare di Sardegna, i Canali delle Isole e, a inizio giornata, anche lo Ionio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata