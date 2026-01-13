Clima, i disastri naturali bruciano 224 miliardi di dollari nel 2025

I disastri naturali bruciano 224 miliardi di dollari nel 2025. Il dato è il cuore del nuovo rapporto messo a punto dalla compagnia di riassicurazione Munich Re, da cui emerge anche che oltre 17mila persone hanno perso la vita per via dei disastri naturali avvenuti l’anno scorso in tutto il mondo.

Il messaggio di fine anno delle Nazioni Unite , contenuto nell’ultimo ‘Global environment outlook’, pubblicato a Nairobi in Kenya , del resto è stato chiaro: “Investire in un clima stabile, nella natura e in un territorio sano possa rendere il Pianeta libero dall’inquinamento e generare migliaia di miliardi di dollari di Pil globale in più, evitando contemporaneamente milioni di morti e la fuoriuscita di centinaia di milioni di persone dalla povertà e dalla fame”.

I disastri naturali del 2025 hanno quindi causato danni per 224 miliardi di dollari in tutto il mondo; di questi, circa 108 miliardi sono stati coperti dagli assicuratori. Il 2025 – spiega Munich Re – si aggiunge “alla lista sempre più lunga degli anni in cui le perdite assicurate hanno superato la soglia dei 100 miliardi di dollari americani, nonostante siano state inferiori rispetto all’anno precedente”; nel 2024 infatti le perdite complessive al netto dell’inflazione ammontavano “a 368 miliardi di dollari, di cui 147 miliardi assicurati”.

Le catastrofi meteorologiche – rileva l’analisi – hanno rappresentato “il 92% di tutte le perdite del 2025 e il 97% delle perdite assicurate“.

“L’anno è iniziato in modo difficile, con perdite molto elevate causate dagli incendi boschivi a Los Angeles – dice Thomas Blunck, componente del consiglio di amministrazione di Munich Re – solo per pura fortuna gli Stati Uniti sono stati risparmiati dagli uragani nel 2025″. Tuttavia – prosegue Blunck – “il Paese è ancora al primo posto nelle statistiche sui sinistri, a causa della tendenza crescente a danni molto ingenti causati da pericoli non di picco” (ovvero eventi climatici estremi come inondazioni, forti temporali e incendi boschivi che, pur non essendo i cataclismi “di picco” tradizionali – come uragani di forte intensità – causano perdite economiche e assicurative crescenti e significative a causa dei cambiamenti climatici).

Nel 2025 – fa presente Munich Re – “circa 17.200 persone hanno perso la vita in disastri naturali in tutto il mondo”. Si tratta di “un numero significativamente superiore a quello dell’anno precedente, quando erano state circa 11mila, ma inferiore alla media decennale di 17.800, e alla media trentennale di 41.900”.

Il quadro generale nel 2025 alza il livello dell’allarme per quanto riguarda “le inondazioni, le violente tempeste e gli incendi boschivi“.

Un impatto crescente a lungo termine è attribuito a pericoli non di picco che hanno portato a perdite totali pari a 166 miliardi di dollari americani lo scorso anno, di cui circa 98 miliardi erano assicurati. Gli scienziati concordano ampiamente sul fatto che tali disastri naturali stanno diventando più gravi e più frequenti in molte parti del mondo.

Alla luce di queste perdite estreme – prosegue il rapporto – è chiaro che nel 2025 il mondo è stato risparmiato da perdite potenzialmente molto più gravi solo per puro caso. Ciò vale in particolare per il fatto che nessun uragano ha colpito il territorio continentale degli Stati Uniti, sebbene vi si siano verificate forti tempeste. Nel complesso, le perdite mondiali causate dai disastri naturali nel 2025 sono state inferiori alle medie corrette per l’inflazione degli ultimi 10 anni (266 miliardi di dollari). Le perdite assicurate hanno rispecchiato la media decennale adeguata all’inflazione di 107 miliardi di dollari americani. Sia le perdite complessive che quelle assicurate nel 2025 hanno superato sostanzialmente le medie trentennali adeguate all’inflazione.

Con circa il 50% delle perdite totali, le perdite non assicurate sono state inferiori alla media decennale di circa il 60% a causa dell’elevata percentuale di perdite assicurate attribuibili agli incendi boschivi di Los Angeles. Escludendo questo evento, il divario assicurativo ha eguagliato la media decennale.

“Dobbiamo essere realistici: adattarsi a questi rischi è essenziale – conclude ancora Blunck – in linea con la nostra nuova strategia pluriennale Ambition 2030, Munich Re è pronta a mettere in campo la propria competenza e solidità finanziaria per assumersi ancora più rischi legati alle catastrofi naturali e rafforzare la rete di sicurezza assicurativa per l’economia globale”.