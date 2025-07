Intesa Sanpaolo racconta l’acqua al festival della fotografia a Cortona. Intesa Sanpaolo partecipa anche come main partner alla 15esima edizione di ‘Cortona on the move’, il festival internazionale di fotografia in programma dal 17 luglio al 2 novembre 2025 nel cuore della Toscana. Il tema di quest’anno, attorno a cui si concentrerà la riflessione dei progetti fotografici – viene spiegato – è ‘Come together’, sul perché “la riconciliazione sia l’unica opzione praticabile, analizzando alcuni dei tanti modi per raggiungerla: socialmente, politicamente, con sé stessi”.

Insieme alle Gallerie d’Italia, poi Intesa Sanpaolo contribuisce attivamente al festival con questo progetto fotografico, dal titolo ‘Cronache d’acqua – Immagini dal Sud Italia’, secondo capitolo della produzione in partnership con ‘Cortona on the move’ con il contributo editoriale di Green&Blue che racconta lo stato della risorsa più preziosa del nostro Pianeta: l’acqua. In un tempo in cui – si fa presente – “il cambiamento climatico accentua diseguaglianze e tensioni”, la mostra propone “una riflessione visiva su uno degli elementi fondamentali che unisce, o divide, comunità, territori e generazioni”.

“Anche quest’anno siamo al fianco del festival di Cortona, un appuntamento imperdibile per chi crede nella forza della fotografia come racconto del contemporaneo – osserva Michele Coppola, executive director Arte, cultura e beni storici Intesa Sanpaolo, e direttore generale Gallerie d’Italia – portiamo il secondo capitolo della committenza originale di Intesa Sanpaolo e Gallerie d’Italia con Green&Blue, 10 storie che parlano di acqua e di crisi climatica nelle coinvolgenti immagini di giovani fotografi, oggi ospitate e valorizzate nei rinnovati spazi della Fortezza del Girifalco. Il progetto rispecchia l’identità delle Gallerie di Piazza San Carlo come luogo di approfondimento sui grandi temi dell’attualità. Il rapporto con Cortona si rafforza con la pubblicazione del catalogo speciale dedicato alla quindicesima edizione del festival, a cura della Allemandi”. Attraverso gli scatti di cinque fotografi, Cosimo Calabrese, Valeria Cherchi, Eleonora D’Angelo, Giulia Parlato e Roselena Ramistella la mostra ospitata alla Fortezza del Girifalco racconta dieci storie che rivelano fratture sociali e ambientali, così come i tentativi di ricostruire legami, generare nuova consapevolezza e trasformare le difficoltà in occasioni di dialogo.

Intesa Sanpaolo ha sostenuto il progetto di restauro e valorizzazione delle quattro sale affacciate sulla corte centrale della Fortezza del Girifalco, all’interno dello storico Palazzo del Capitano, dove è esposta quest’anno la mostra ‘Cronache d’acqua’. Questo intervento rappresenta un passo importante nel percorso di tutela e riscoperta di uno dei luoghi simbolo della città. Il progetto si inserisce in una più ampia strategia di conservazione del complesso fortificato, con l’obiettivo di garantirne la protezione, ma anche di renderlo sempre più accogliente e accessibile per cittadini e visitatori.

Il clou di ‘Cortona on the move’ sarà nelle giornate inaugurali del festival (17-20 luglio), con ospiti grandi esperti nazionali e internazionali del mondo della fotografia, impegnati in eventi, presentazioni, talk e workshop. Tra i momenti da non perdere l’inaugurazione ufficiale della mostra ‘Cronache d’acqua – Immagini dal Sud Italia’, in programma venerdì 18 luglio alle 18.30 alla Fortezza del Girifalco e la tavola rotonda del 19 luglio alle 12.00 al Teatro Signorelli dal titolo ‘Doppia esposizione: fotografia e scienza per raccontare il cambiamento climatico’.