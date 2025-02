Torna l'appuntamento dedicato alla scuola, in programma a Firenze dal 12 al 14 marzo

Il green guadagna sempre più spazio a Didacta Italia 2025, l’appuntamento più importante sulla formazione e l’innovazione del mondo della scuola in programma a Firenze dal 12 al 14 marzo. Con un’area interamente dedicata alla sostenibilità ambientale e alla transizione ecologica, torna a Didacta Italia anche quest’anno l’anima green, e con uno spazio espositivo notevolmente più grande.

Si parlerà di raccolta differenziata e economia circolare, di mobilità sostenibile e di sicurezza stradale, di rinnovabili e risparmio energetico. Alla base un’attenta riflessione dedicata alle competenze, le cosìdette green skills, necessarie per fare della transizione ecologica anche una grande occasione di sviluppo economico. Con 3,1 milioni di occupati, l’Italia è infatti in prima fila nella transizione ecologica: il 13,7% degli occupati è rappresentato da lavoratori green e si stima che nei prossimi anni il 38% delle professioni richiederà delle competenze legate alla sostenibilità.

In un’economia che cambia – si spiega – è “fondamentale coltivare percorsi di apprendimento attivo che agevolino la collaborazione tra materie diverse e conoscenze sociali, ambientali e tecnologiche“. In particolare, il percorso Scuole sostenibili promosso da Legambiente ‘Scuola e formazione’ proporrà – con uno speech di Elena Ferrario, presidente nazionale di Legambiente ‘Scuola e formazione’ – tutti gli strumenti utili per l’educazione civica con un approccio interdisciplinare per conoscere le sfide sociali e ambientali contenute nell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Tra le voci coinvolte si va da Lorenzo Fioramonti, ex ministro della Pubblica istruzione, all’esperto di mobilità sostenibile Andrea Colombo, dal ricercatore dell’Istituto universitario europeo Jacopo Bencini (che affronterà il tema della diplomazia climatica) alla giornalista Letizia Palmisano (che parlerà di riciclo e riutilizzo dei rifiuti), fino all’esperta di risparmio energetico e Comunità energetiche Maria Assunta Vitelli. Ricco anche il programma delle aziende coinvolte da Edison a Estra Clima, da Publiacqua a Fondazione Maire, da Alia a ‘Come Un Albero Io Cresco’, e Up2Go.

Didacta Italia, edizione italiana di Didacta International che si svolge da oltre 60 anni in Germania, è l’appuntamento annuale che dal 2017 per tre giorni trasforma Firenze “nella capitale europea della scuola del futuro“, diventando “un punto di incontro tra tutti i suoi attori, scuole, aziende, enti, associazioni, docenti, dirigenti scolastici e operatori scolastici”.

