L’emergenza smog in Italia con 25 città fuorilegge per l’inquinamento dell’aria, il decreto per anticipare gli stoccaggi di gas in modo da poter controllare l’andamento dei prezzi, la lotta allo spreco di cibo e l’obiettivo dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Ecco gli argomenti dell’edizione del Tg Green di questa settimana.

