Arriva al 14% nel 2024 e riesce a superare il carbone in Ue

Le rinnovabili in Italia e in Europa chiudono un anno da record. È il 2024 che ha visto la produzione da solare fotovoltaico raggiungere un massimo storico del 14%. Mentre solo il 2% dell’elettricità italiana è stata prodotta bruciando carbone. Questo quanto emerge dall’European electricity review pubblicata dal think tank Ember, ricerca che fornisce la prima panoramica completa del settore elettrico dell’Ue nel 2024, analizzando i dati relativi alla produzione e alla domanda di elettricità per il 2024 in tutti i Paesi dell’Unione per valutare i progressi nella transizione dalle fonti fossili alle fonti pulite nel settore elettrico. Nell’Ue l’energia solare ha prodotto l’11% dell’elettricità, superando per la prima volta la produzione di elettricità da carbone, al 10%.

