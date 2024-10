Il ministro dell'Economia parla del Piano nazionale dedicato alle politiche e alle misure per raggiungere gli obiettivi al 2030

“Gli obiettivi del Piano nazionale integrato energia e clima 2024, che definisce le politiche e le misure che l’Italia intende adottare per raggiungere gli obiettivi di energia e clima entro il 2030, richiederanno oltre 174 miliardi di investimenti aggiuntivi cumulati, tra il 2024 e il 2030“. Lo afferma il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti parlando alla Giornata mondiale del risparmio.

“Per favorire il finanziamento di questa transizione – aggiunge Giorgetti – siamo impegnati, anche in sede europea, ad assicurare la definizione di un sistema normativo coerente e non gravoso per le imprese, che le possa accompagnare durante il loro percorso di transizione, cosicché questa rappresenti un’opportunità di accesso a fonti di finanziamento diversificate e con costo minore, uno strumento di più accurata misurazione dei rischi e dei costi, e non un freno per la crescita”.

