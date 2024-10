Il nuovo rapporto dell'Asvis, le scelte del Paese sono insufficienti

Per l’Italia gli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite sono lontani. Questo in sintesi quanto si evince dal nuovo rapporto dell’Asvis (Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile), ‘Coltivare ora il nostro futuro’, presentato oggi a Roma.

“L’Italia procede su un sentiero di sviluppo insostenibile e, nonostante gli impegni presi a livello internazionale anche con la firma del ‘Patto sul futuro’ – si afferma – le scelte del Paese risultano insufficienti per raggiungere i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030″.

Dei 37 obiettivi quantitativi, legati a impegni europei e nazionali, “solo 8 sono raggiungibili entro la scadenza del 2030, 22 non lo sono, e per altri 7 il risultato è incerto“.

Per l’Asvis è “urgente un profondo cambiamento di approccio mettendo lo sviluppo sostenibile al centro di tutte le politiche, accelerando la transizione ecologica e digitale, lottando contro le disuguaglianze, anche territoriali, sfruttando le opportunità derivanti dalle nuove normative europee sulla sostenibilità nelle imprese e sulla rigenerazione dei territori, e dalla modifica della Costituzione del 2022 per tutelare i diritti delle nuove e future generazioni”.

